आरएफसीएल: इंजीनियर, मैनेजर समेत कई पदों पर भर्ती, बीटेक से एमबीबीएस तक वालों के लिए मौका; सीटीसी 31.95 लाख तक

इंजीनियर (केमिकल), E-1 केमिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी इंजीनियरिंग 1 वर्ष

असिस्टेंट मैनेजर (केमिकल), E-2 केमिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी इंजीनियरिंग 3 वर्ष

डिप्टी मैनेजर (केमिकल), E-3 केमिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी इंजीनियरिंग 7 वर्ष

इंजीनियर (मैकेनिकल), E-1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी इंजीनियरिंग 1 वर्ष

इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), E-1 इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी इंजीनियरिंग विज्ञापन 1 वर्ष

अधिकारी (मटेरियल), E-1 इंजीनियरिंग डिग्री या एमबीए/पीजी डिप्लोमा (मटेरियल/सप्लाई चेन) 1 वर्ष

असिस्टेंट मैनेजर (ट्रांसपोर्ट), E-2 इंजीनियरिंग डिग्री या एमबीए/पीजी डिप्लोमा (मटेरियल/सप्लाई चेन) 3 वर्ष

अधिकारी (एचआर), E-1 एचआर/पर्सनल मैनेजमेंट में एमबीए/पीजी डिग्री या डिप्लोमा 1 वर्ष

अधिकारी-सचिवीय, E-1 किसी भी विषय में पीजी डिग्री 1 वर्ष

अतिरिक्त सीएमओ, E-4 एमबीबीएस; एमडी/एमएस अतिरिक्त योग्यता 11 वर्ष

सीएमओ, E-5 एमबीबीएस; एमडी/एमएस अतिरिक्त योग्यता 14 वर्ष

अधिकारी (एफएंडए), E-1 सीए/सीएमए या वित्त विशेषज्ञता में 2 वर्षीय एमबीए 1 वर्ष

असिस्टेंट मैनेजर (वित्त एवं बिक्री), E-2 सीए/सीएमए या वित्त विशेषज्ञता में 2 वर्षीय एमबीए 3 वर्ष

चीफ मैनेजर (वित्त एवं बिक्री), E-6 सीए/सीएमए या वित्त विशेषज्ञता में 2 वर्षीय एमबीए 18 वर्ष