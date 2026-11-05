हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों की भर्ती: 10वीं और आईटीआई पास कर सकते हैं आवेदन, जानें योग्यता

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में कुल 171 पद भरे जाएंगे। भर्ती 19 अलग-अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है। इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर असिस्टेंट (COPA), मैकेनिक डीजल और सर्वेयर जैसे ट्रेड शामिल हैं। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI करने वाले उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो गई है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

एचसीएल अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू हो गए हैं। योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र और शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, चुने जाने वाले उम्मीदवारों की सूची 8 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, उम्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।

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किस ट्रेड में कितने पद हैं?

इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए रखे गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट यानी COPA के पद हैं। ट्रेड के अनुसार पदों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

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ट्रेड का नाम पद मेट माइंस (फ्रेशर) 4 शॉर्टफायरर/ब्लास्टर (माइंस) 13 ड्राइवर-कम-मैकेनिक (LMV) 6 मैकेनिक डीजल 10 फिटर 16 टर्नर/मशीनिस्ट 16 वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) 16 इलेक्ट्रीशियन 36 ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 3 कंप्यूटर असिस्टेंट (COPA) 20 सर्वेयर 3 AC और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक 2 मेसन 2 कारपेंटर 3 प्लंबर 3 हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट 2 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10 सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रीशियन) 4 कुल पद 171

किस वर्ग के लिए कितने पद हैं?

एचसीएल ने कुल 171 पदों को अलग-अलग आरक्षित वर्गों में बांटा है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 71, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46, अनुसूचित जाति के लिए 25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद रखे गए हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार पदों की जानकारी देख सकते हैं।

वर्ग पद सामान्य (UR) 71 अनुसूचित जाति (SC) 25 अनुसूचित जनजाति (ST) 12 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 46 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 17 कुल 171

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। ज्यादातर तकनीकी ट्रेड के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। हालांकि, मेट माइंस, शॉर्टफायरर/ब्लास्टर और ड्राइवर-कम-मैकेनिक (LMV) के लिए ITI जरूरी नहीं है। इन ट्रेड में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि डिप्लोमा, B.E. या B.Tech जैसी इससे आगे की तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं। साल 2025 या उससे पहले ITI पास करने वालों को तय शपथ पत्र भी देना होगा।

कितनी होनी चाहिए उम्र?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 नवंबर 2026 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है।

वर्ग उम्र में छूट सामान्य वर्ग कोई छूट नहीं SC/ST 5 साल OBC 3 साल

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पढ़ाई में मिले अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। अलग से लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की जानकारी नहीं दी गई है। जिन ट्रेड में ITI जरूरी है, उनके लिए 10वीं के अंकों को 70 प्रतिशत और ITI के अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। जिन ट्रेड में ITI की जरूरत नहीं है, वहां चयन पूरी तरह 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। चुने गए उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच और मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड और कितने समय की ट्रेनिंग?

चुने गए उम्मीदवारों को मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें लागू अप्रेंटिसशिप नियमों के अनुसार स्टाइपेंड मिलेगा। नोटिफिकेशन में हर ट्रेड के लिए अलग से मासिक राशि नहीं बताई गई है। ट्रेनिंग की अवधि ट्रेड के अनुसार अलग-अलग होगी। मेट माइंस के लिए तीन साल, शॉर्टफायरर/ब्लास्टर के लिए दो साल और ड्राइवर-कम-मैकेनिक के लिए एक साल तीन महीने की ट्रेनिंग होगी। बाकी सभी ट्रेड के लिए ट्रेनिंग की अवधि एक साल रखी गई है। अप्रेंटिसशिप पूरी होने पर स्थायी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है।

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले apprenticeship.gov.in पर जाएं।

अप्रेंटिस के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

आधार सत्यापन, शैक्षणिक जानकारी, बैंक खाते की जानकारी और eKYC पूरी करें।

पोर्टल पर Establishment Search में Hindustan Copper Limited, Malanjkhand Copper Project चुनें।

अपनी योग्यता के अनुसार ट्रेड के लिए आवेदन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

अब hindustancopper.com वेबसाइट पर जाएं।

Careers सेक्शन में जाकर Trade Apprentice Recruitment 2026 का लिंक खोलें।

आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

फॉर्म की जांच करके जमा करें और उसकी रसीद डाउनलोड कर लें।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उम्मीदवारों को 10वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र, संबंधित ट्रेड का ITI प्रमाणपत्र और मार्कशीट (जहां जरूरी हो), आधार कार्ड, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और बैंक खाते की जानकारी तैयार रखनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को श्रेणी प्रमाणपत्र भी देना होगा। साल 2025 या उससे पहले ITI पास करने वाले उम्मीदवारों को तय शपथ पत्र जमा करना होगा। फोटो और हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में 50 KB से कम होने चाहिए। शपथ पत्र PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम होना चाहिए।

क्या आवेदन शुल्क देना होगा?

एचसीएल के आधिकारिक नोटिफिकेशन में आवेदन शुल्क की कोई तय राशि नहीं बताई गई है।

उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

कंपनी ने एक उम्मीदवार के लिए केवल एक आवेदन की व्यवस्था रखी है।

इसलिए उम्मीदवार अपनी योग्यता से मेल खाने वाले किसी एक ट्रेड का ही चुनाव करें।

अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा आवेदन करता है, तो उसके पहले जमा किए गए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।