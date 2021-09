UPSSSC PET 2021: अक्टूबर महीने में हो सकती है परिणामों की घोषणा, जानें इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को किया जा सकता है सफल घोषित

{"_id":"613ddfa28ebc3efefb70f0a6","slug":"upsssc-pet-2021-results-may-be-announced-in-the-month-of-october-know-how-many-candidates-can-be-declared-as-passed-in-this-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2021: \u0905\u0915\u094d\u091f\u0942\u092c\u0930 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0918\u094b\u0937\u0923\u093e, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u0905\u092d\u094d\u092f\u0930\u094d\u0925\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0938\u092b\u0932 \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Updated Sun, 12 Sep 2021

सार UPSSSC द्वारा आयोजित की गई PET के लिए जल्द ही परिणामों की घोषणा हो सकती है। इस परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को पूरे राज्य में किया गया था।

उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 24 अगस्त को आयोजित की गई थी और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से अब इस परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन UPSSSC द्वारा पूरे राज्य में किया गया था और इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा भी लिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में UPSSSC द्वारा भविष्य में निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। UPSSSC द्वारा मार्च 2022 से पहले लेखपाल के 7882 पदों समेत 22,794 ऐसे पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने भी PET में हिस्सा लिया है और अब लेखपाल भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आज ही इसकी बेहतर तैयारी के लिए सफलता द्वारा चलाए जा रहे UPSSSC लेखपाल कम्पलीट कोर्स से जुड़ जाना चाहिए।कब तक हो सकती है परिणामों की घोषणाPET के बाद राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना है, इसलिए अभ्यर्थी बेसब्री से इसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि PET के परिणामों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। लेकिन, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए अक्टूबर महीने में परिणामों की घोषणा की जा सकती है। अभ्यर्थियों को इससे संबंधित जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।कितने अभ्यर्थियों को किया जा सकता है सफल घोषित:PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता हो रही है कि इसमें कितने अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। दरअसल UPSSSC ने इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वो इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को सफल घोषित करेगा। हालांकि UPSSSC द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित किए जाने वाले ग्रुप C की कई भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को उनके PET के स्कोर के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए भविष्य में आयोजित होने वाली भर्तियों की संख्या को देखते हुए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आयोग काफी संख्या में अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर सकता है।इन परीक्षाओं में शामिल होने का मिलेगा मौका:UPSSSC द्वारा जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक PET में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 से पहले राजस्व लेखपाल के 7882 पदों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों, गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले 2500 पदों, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक व समान योग्यता वाले 2000 पदों और प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ एक्सरे प्राविधिक व सामान योग्यता वाले 1200 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा।कैसे करें तैयारी:अगर आप PET के बाद लेखपाल भर्ती में भी सफल होना चाहते हैं, तो आपको आज ही सफलता ऐप डाउनलोड करके सफलता द्वारा इसकी तैयारी के लिए चलाए जा रहे UPSSSC लेखपाल कम्पलीट कोर्स से जुड़ जाना चाहिए। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में 120 घंटे से भी ज्यादा की लाईव इंटरैक्टिव क्लासेस और 100 से भी ज्यादा डाऊनलोड करने योग्य स्टडी मैटेरियल्स के साथ अन्य कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही सफलता ऐप के जरिए आप UP SI, SSC GD, SSC MTS समेत अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाए जा रहे कोर्सेस से भी जुड़ सकते हैं।