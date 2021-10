UPSSSC PET 2021: PET के बाद इस विभाग में होंगी सबसे अधिक भर्तियां, इन योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा जबरदस्त मौका

{"_id":"615eb5a98ebc3ec8b024c2d4","slug":"upsssc-pet-2021-after-pet-this-department-will-have-the-maximum-recruitment-candidates-with-these-qualifications-will-get-awesome-opportunity-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2021: PET \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0935\u093f\u092d\u093e\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u092d\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902, \u0907\u0928 \u092f\u094b\u0917\u094d\u092f\u0924\u093e \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0905\u092d\u094d\u092f\u0930\u094d\u0925\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u091c\u092c\u0930\u0926\u0938\u094d\u0924 \u092e\u094c\u0915\u093e","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Published Thu, 07 Oct 2021 02:38 PM IST

सार UPSSSC PET 2021: UPSSSC द्वारा 24 अगस्त को आयोजित की गई PET के परिणाम जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। PET में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 से पहले 22,794 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के परिणाम जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। पूरे राज्य में PET 24 अगस्त को आयोजित की गई थी और इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों में हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए PET काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में अब सिर्फ PET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। PET के परिणामों की घोषणा करने के बाद UPSSSC द्वारा मार्च 2022 से पहले 22,794 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है।



इस विभाग में सबसे ज्यादा पदों पर निकलेगी भर्ती

PET में उतीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 तक 22,794 पदों पर होने वाली भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। इन 22,794 रिक्तियों में कई विभागों में होने वाली भर्तियों के पद शामिल हैं। हालांकि, रिक्तियों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज्यादा मौके स्वास्थ्य विभाग में हैं। दरअसल PET के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले 9212 पदों पर भर्ती होनी है।



आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यताएं

स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले इन 9212 पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यताओं की जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि, इसकी पिछली भर्तियों के आधार पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए इंटर पास होने के साथ ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है।



किन पदों पर निकलेगी भर्ती और कब होगी परीक्षा

UPSSSC के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक PET में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नवंबर में राजस्व लेखपाल के 7882 पदों और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक के 2500 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी 2022 में तथा कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के 2000 पदों और प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ एवं एक्सरे प्राविधिक के 1200 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा मार्च 2022 में आयोजित की जाएगी।



