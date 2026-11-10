यूपीएससी: इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी, जनवरी में होगी; नोट करें तारीख और समय

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 का विस्तृत टाइम-टेबल जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 31 जनवरी 2027 (रविवार) को आयोजित होगी। इसमें दो अनिवार्य पेपर होंगे। पहला पेपर सुबह और दूसरा पेपर दोपहर की पाली में होगा।

किस टाइम होगी प्रारंभिक परीक्षा?

जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड (पेपर-I) सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसकी अवधि दो घंटे और कुल अंक 200 हैं।

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किस इंजीनियरिंग शाखा के लिए कौन-सा पेपर होगा?

इंजीनियरिंग डिसिप्लिन-स्पेसिफिक पेपर (पेपर-II) दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसकी अवधि तीन घंटे और कुल अंक 300 हैं।

यूपीएससी ईएसई प्रारंभिक परीक्षा चार इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए आयोजित की जाती है। इनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं।

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पेपर विषय समय अंक पेपर-I जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सुबह 9:30 से 11:30 बजे 200 पेपर-II संबंधित इंजीनियरिंग शाखा दोपहर 2 से शाम 5 बजे 300

ब्रांच कोड इस प्रकार हैं:

इंजीनियरिंग शाखा पेपर-I कोड पेपर-II कोड सिविल इंजीनियरिंग 01 11 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 01 21 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 01 31 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन 01 41

यूपीएससी ईएसई 2027 का शेड्यूल पहले कब जारी हुआ था?

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को जारी किया था। आधिकारिक अधिसूचना में प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 31 जनवरी 2027 और मुख्य परीक्षा की तारीख 18 जून 2027 बताई गई थी। आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हुई थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक थी। आयोग के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए गए थे।

कितने चरणों में होती है इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा?

यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।

प्रारंभिक परीक्षा (स्टेज-I): इसमें दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होते हैं। पेपर-I जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है, जबकि पेपर-II अभ्यर्थी की चुनी हुई इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होता है। दोनों पेपर कुल 500 अंकों के होते हैं। मुख्य परीक्षा (स्टेज-II): इसमें संबंधित इंजीनियरिंग विषय के दो पारंपरिक प्रकार के प्रश्नपत्र होते हैं। प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होता है। इस चरण के कुल अंक 600 हैं। व्यक्तित्व परीक्षण (स्टेज-III): मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। यह चरण 200 अंकों का होता है।

तीनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का नियम

प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। गलत उत्तर देने पर संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंकों में से एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प चुनने पर भी उत्तर गलत माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।