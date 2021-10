UPSC CDS II 2020: संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की आंसर की और कट ऑफ अंक जारी किए

{"_id":"615c35fd8ebc3e0b99033ded","slug":"upsc-cds-ii-2020-answer-key-and-cut-off-marks-of-the-examination-released-by-union-service-public-commission-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSC CDS II 2020: \u0938\u0902\u0918 \u0932\u094b\u0915 \u0938\u0947\u0935\u093e \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0928\u0947 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0940 \u0906\u0902\u0938\u0930 \u0915\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u091f \u0911\u092b \u0905\u0902\u0915 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u090f","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

सार सीडीएस-।। परीक्षा का परिणाम इसी महीने 1 अक्तूबर को जारी कर दिया गया था। परिणाम के बाद अब आयोग ने आंसर की और कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं।

आयोग इस परीक्षा को पहले ही आयोजित करने वाला था, लेकिन पूरे देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षा में देरी हुई। इस आंसर की को तीन विषयों - गणित, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के लिए जारी किया है।

UPSC CDS II 2020 answer key and cut off marks of the examination released by union service public commission Safaltaसंघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज-।। 2020 की आंसर की और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। सीडीएस-।। परीक्षा का परिणाम इसी महीने 1 अक्तूबर को जारी कर दिया गया था। परिणाम के बाद अब आयोग ने आंसर की और कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं।परीक्षा में शामिल सभी उम्मीद्वार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर UPSC CDS-II Final Answer Key पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं।यूपीएससी सीडीएस-।। परीक्षा का आयोजन कुल 169 सीट पुरूषों और 17 शॉर्ट सर्विस कमीशन सीट महिलाओं के लिए किया गया था। परीक्षा पास करने वाले इन अभ्यर्थियों का चयन इंडियन मिलिट्री अकेडमी(आईएमए) देहरादून, नेवल अकेडमी एझीमाला केरल और एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के लिए किया जाएगा।सभी उम्मीद्वार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं।1. उम्मीद्वार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।2. होम पेज पर दिखाई दे रहे Examination ' टैब पर क्लिक करें3. सामने दिख रहे Answer Keys के टैब पर क्लिक करें।4. सामने आए नए पेज पर Combined Defence Service Examination(।।), 2020 के लिंक पर क्लिक करें।5. आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाईल खुल जाएगा। इसे आप चेक कर सकते हैं।6. आप इस पीडीएफ फाईल को चेक करने के बाद डाउनलड भी कर सकते हैं।इंडियन मिलिट्री अकेडमी(आईएमए) के लिए - 263इंडियन नेवल अकेडमी (आईएनए) के लिए- 257इंडियन एयरफोर्स अकेडमी(एएफए) के लिए- 279ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी(ओटीए) पुरूष के लिए - 179ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी(ओटीए) महिला के लिए- 178https://www.upsc.gov.in/examinations/Combined%20Defence%20Services%20Examination%20%28II%29%2C%202020आयोग ने किसी भी आशंका की स्थिती में उम्मीद्वारों के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी किया है। उम्मीद्वार इन नंबरों 011-23385271, 011-23381125 and 011-23098543 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।