UP SI Exam 2021: 'इक्वि परसेंटाइल मेथड' से आपके ऊपर पड़ेगा जबरदस्त प्रभाव, जानें कैसे प्रभावित होंगे आपके मार्क्स

सार उत्तर प्रदेश पुलिस में SI समेत 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 3 फेज में अयोजित हो रही है। 12 नवंबर से शुरू हुई यह परीक्षा 2 दिसंबर तक चलेगी।

FREE UP Police SI Course - Join Now की सहायता ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित जारी है। 12 नवंबर से शुरू हुई ये परीक्षा तीन फेज में आयोजित हो रही है जिसका आखिरी फेज दो दिसंबर को समाप्त होगा। इस भर्ती के लिए पहले फेज की परीक्षा 12 नवंबर से 17 नवंबर 2021 के बीच आयोजित हुई है। जबकि दूसरे फेज की परीक्षा 20 नवंबर से 25 नवंबर 2021 के बीच और तीसरे फेज की परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित हो रही है। गौरतलब है कि की इस भर्ती के जरिए सब इंस्पेक्टर के 9027, प्लाटून कमांडर के 484 तथा फायर ऑफीसर के 23 पदों को भरा जाना है। अगर आप भी इस परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो बाकी बचे समय में इसके कम्पलीट रिवीजन के लिए आप सफलता केकी सहायता ले सकते हैं।

परीक्षा में लागू होगा इक्वि परसेंटाइल मेथड :

UPPBPB ने इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एक नया नोटिस जारी करते बताया है कि इस परीक्षा में इक्वि परसेंटाइल मेथड के तहत अभ्यर्थियों का मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा। UPPBPB द्वारा SI भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकशन में इस बात का उल्लेख है कि अगर यह परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी।

आपके ऊपर कैसे पड़ेगा असर :

नॉर्मलाइजेशन की इस व्यवस्था का असर सीधे सीधे आपके ऊपर भी पड़ेगा। गौरतलब है कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था में एक फॉर्मूले के तहत जिस शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है और जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों का कुछ मार्क्स काट लिया जाता है , ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से मौका मिल सके। इसलिए अगर इस परीक्षा में आपकी शिफ्ट में कठिन प्रश्न आये होंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं और अगर आपकी शिफ्ट में आसान प्रश्न आये होंगे तो आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं।

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :

अगर आप SSC GD, UP SI, UP लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पक्की एवं बेहतर तैयारी करने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड करके सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे इन कोर्सेस में आपको फ्री-मॉक टेस्ट, करेंट अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य ढेरों सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो देर किस बात की आज ही डाउनलोड कीजिये सफलता ऐप और अपनी तैयारी को दीजिए और भी मजबूती।

