UP Police (SI) Exam 2021: क्या आप भी यूपी पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, आवेदन के वक्त ध्यान रखें ये बातें

अगर आप भी सरकारी नौकरी के साथ समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपने देश व समाज के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपका यह सपना यूपी पुलिस में एसआई बनकर बेहद जल्द ही पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस में उप-निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी समेत कुल 9534 पदों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 01 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी और 30 अप्रैल 2021 के रात्रि 12 बजे तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।यूपी पुलिस एसआई भर्ती (UP SI) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। या अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले तथा 01 जुलाई 2000 के बाद न हुआ हो। आपको बता दें कि यह आयु सीमा केवल सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।अगर आप यूपी एसआई (UPSI) के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो आपको बता दें कि यूपी एसआई में आवेदन करने के लिए सभी वर्गों का आवेदन शुल्क समान रखा गया है। इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सभी वर्गों के पुरूष व महिला उम्मीदवारों के लिए400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा।DOEACC व NCC डिप्लोमा के क्या हाे सकते हैं लाभयूपी पुलिस (UP SI) भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी बेहद खास है। बता दें कि यूपी पुलिस एसआई में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास यदि डोएक (DOEACC) या नाइलिट (NIELIT) से कम्प्यूटर में 'O' Level स्तर का प्रमाण पत्र है या उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर से 'बी' प्रमाण पत्र पूरा किया हो। तो आवेदन करते समय उन्हें जरूर दर्शा दें। ऐसे उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अंक तो नहीं दिए जाएंगे लेकिन दो अभ्यर्थियों के समान अंक आने पर इन उम्मीदवारों को वरीयता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं और आप यूपी पुलिस एसआई (UP SI) भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैंतो ऐसे उम्मीदवारों के पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 01 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो या एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर नये वित्तीय वर्ष में जारी किया गया होना चाहिए।अगर आप यूपी पुलिस (SI) भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके प्रथम चरण में आपको 400 अंको की एक लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा।