यूपी पुलिस भर्ती फाइनल रिजल्ट: अंतिम चयन सूची जारी, किस पद की कटऑफ सबसे ज्यादा रही? यहां देखें पूरा ब्योरा
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के अंतिम परिणाम के साथ अभ्यर्थियों की चयन सूची और वर्गवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है। घुड़सवार पुलिस पद में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ सबसे अधिक 272.82720 अंक रही। वहीं, घुड़सवार पुलिस में ओबीसी की कटऑफ 269.20771 और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 266.57849 अंक रही। जानें पद और श्रेणीवार कटऑफ की पूरी जानकारी...
विस्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम आज, 14 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया है। परिणाम के साथ-साथ भर्ती बोर्ड ने पद और श्रेणीवार कटऑफ अंक भी प्रकाशित किए हैं। घुड़सवार पुलिस पद में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ सबसे अधिक 272.82720 अंक रही। सभी वर्गों और पदों की कटऑफ नीचे देखें...
2025 में आया भर्ती का विज्ञापन
भर्ती की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के साथ शुरू हुई थी। इसके लिए कुल 28,86,797 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। भर्ती में नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अंतिम चयन सूची और भर्ती से जुड़ी सूचनाएं देख सकते हैं।
पद के अनुसार कितनी रही अंतिम कटऑफ?
परिणाम में कुल सात संवर्गों के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक बताए गए हैं। ये अंक सामान्यीकृत लिखित परीक्षा के अंकों और आरक्षण से जुड़ी श्रेणियों के अनुसार दिए गए हैं।
1. आरक्षी नागरिक पुलिस की कटऑफ कितनी रही?
नागरिक पुलिस के लिए कुल 10,469 पद विज्ञापित किए गए थे। विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ इस प्रकार है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|4,191
|266.57849
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|1,046
|261.59726
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|2,826
|263.70370
|अनुसूचित जाति
|2,198
|252.81045
|अनुसूचित जनजाति
|208
|238.28209
2. पीएसी और सशस्त्र पुलिस की कटऑफ कितनी रही?
पीएसी और सशस्त्र पुलिस के लिए कुल 15,131 पद बताए गए हैं। पीएसी और सशस्त्र पुलिस के ये पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस संवर्ग की श्रेणीवार कटऑफ निम्नलिखित है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|6,060
|258.58176
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|1,512
|253.86618
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|4,083
|255.90114
|अनुसूचित जाति
|3,176
|244.74572
|अनुसूचित जनजाति
|300
|226.18425
3. विशेष सुरक्षा बल में किस श्रेणी की कटऑफ सबसे अधिक रही?विशेष सुरक्षा बल में कुल 1,341 पदों का विवरण दिया गया है। इसमें श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|538
|270.12436
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|134
|266.27683
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|362
|267.70714
|अनुसूचित जाति
|281
|258.58176
|अनुसूचित जनजाति
|26
|247.03915
4. महिला बटालियन में महिला आरक्षियों की कटऑफ क्या रही?
महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी के कुल 2,282 पद बताए गए हैं। श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|916
|256.65799
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|228
|253.19690
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|615
|253.86618
|अनुसूचित जाति
|478
|242.00250
|अनुसूचित जनजाति
|45
|216.25886
5. घुड़सवार पुलिस की कटऑफ कितनी रही?
घुड़सवार पुलिस में कुल 71 पदों का विवरण दिया गया है। यह सातों संवर्गों में सबसे कम पदों वाला संवर्ग है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|30
|272.82720
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|7
|266.57849
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|19
|269.20771
|अनुसूचित जाति
|14
|260.96088
|अनुसूचित जनजाति
|1
|249.91162
6. पुरुष जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?
पुरुष जेल वार्डर के लिए कुल 3,279 पद बताए गए हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|1,314
|262.30755
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|327
|258.89917
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|885
|260.50552
|अनुसूचित जाति
|688
|248.96292
|अनुसूचित जनजाति
|65
|232.41098
7. महिला जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?
महिला जेल वार्डर के लिए कुल 106 पदों का विवरण दिया गया है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|मुख्य कटऑफ अंक
|अनारक्षित
|44
|261.77530
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|10
|257.12296
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|28
|258.03661
|अनुसूचित जाति
|22
|247.30780
|अनुसूचित जनजाति
|2
|230.13881
बराबर अंक आने पर किस अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिली?
अंतिम चयन में सामान्यीकृत अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की गई। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो लागू टाई-ब्रेकिंग नियमों से निर्णय हुआ। टाई-ब्रेकिंग रूल इस प्रकार बताया गया है:
- अधिमानी अर्हता: निर्धारित नियमों के तहत मान्य अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- अधिक आयु: यदि इसके बाद भी बराबरी बनी रहती है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है।
- वर्णक्रम: यदि अंक, अधिमानी योग्यता और आयु तीनों समान हों, तो दिए गए विवरण के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम के आधार पर वरीयता तय की जाती है।
यूपी सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें...
यूपी पुलिस का रिजल्ट कैसे देखें?
परिणाम देखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in खोलें।
- भर्ती और परिणाम से संबंधित सूचनाओं वाले भाग में जाएं।
- आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतिम चयन परिणाम से संबंधित सूचना खोजें।
- उपलब्ध चयन सूची या परिणाम संबंधी दस्तावेज खोलें।
- सूची में अपना विवरण खोजें और आगे के निर्देश ध्यान से पढ़ें।