यूपी पुलिस भर्ती फाइनल रिजल्ट: अंतिम चयन सूची जारी, किस पद की कटऑफ सबसे ज्यादा रही? यहां देखें पूरा ब्योरा

पद के अनुसार कितनी रही अंतिम कटऑफ?

परिणाम में कुल सात संवर्गों के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक बताए गए हैं। ये अंक सामान्यीकृत लिखित परीक्षा के अंकों और आरक्षण से जुड़ी श्रेणियों के अनुसार दिए गए हैं।

1. आरक्षी नागरिक पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

नागरिक पुलिस के लिए कुल 10,469 पद विज्ञापित किए गए थे। विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ इस प्रकार है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 4,191 266.57849 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,046 261.59726 अन्य पिछड़ा वर्ग 2,826 263.70370 अनुसूचित जाति 2,198 252.81045 अनुसूचित जनजाति 208 238.28209

2. पीएसी और सशस्त्र पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

पीएसी और सशस्त्र पुलिस के लिए कुल 15,131 पद बताए गए हैं। पीएसी और सशस्त्र पुलिस के ये पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस संवर्ग की श्रेणीवार कटऑफ निम्नलिखित है:



श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 6,060 258.58176 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,512 253.86618 अन्य पिछड़ा वर्ग 4,083 255.90114 अनुसूचित जाति 3,176 244.74572 अनुसूचित जनजाति 300 226.18425

3. विशेष सुरक्षा बल में किस श्रेणी की कटऑफ सबसे अधिक रही?

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 538 270.12436 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 134 266.27683 अन्य पिछड़ा वर्ग 362 267.70714 अनुसूचित जाति 281 258.58176 अनुसूचित जनजाति 26 247.03915

विशेष सुरक्षा बल में कुल 1,341 पदों का विवरण दिया गया है। इसमें श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:

4. महिला बटालियन में महिला आरक्षियों की कटऑफ क्या रही?

महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी के कुल 2,282 पद बताए गए हैं। श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 916 256.65799 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 228 253.19690 अन्य पिछड़ा वर्ग 615 253.86618 अनुसूचित जाति 478 242.00250 अनुसूचित जनजाति 45 216.25886

5. घुड़सवार पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

घुड़सवार पुलिस में कुल 71 पदों का विवरण दिया गया है। यह सातों संवर्गों में सबसे कम पदों वाला संवर्ग है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 30 272.82720 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 7 266.57849 अन्य पिछड़ा वर्ग 19 269.20771 अनुसूचित जाति 14 260.96088 अनुसूचित जनजाति 1 249.91162

6. पुरुष जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?

पुरुष जेल वार्डर के लिए कुल 3,279 पद बताए गए हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक अनारक्षित 1,314 262.30755 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 327 258.89917 अन्य पिछड़ा वर्ग 885 260.50552 अनुसूचित जाति 688 248.96292 अनुसूचित जनजाति 65 232.41098

7. महिला जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?

महिला जेल वार्डर के लिए कुल 106 पदों का विवरण दिया गया है: