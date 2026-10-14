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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UP Police Constable Final Result 2026: Category-Wise Cut Off Marks and Merit List

यूपी पुलिस भर्ती फाइनल रिजल्ट: अंतिम चयन सूची जारी, किस पद की कटऑफ सबसे ज्यादा रही? यहां देखें पूरा ब्योरा

Wed, 14 Oct 2026 03:59 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के अंतिम परिणाम के साथ अभ्यर्थियों की चयन सूची और वर्गवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है। घुड़सवार पुलिस पद में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ सबसे अधिक 272.82720 अंक रही। वहीं, घुड़सवार पुलिस में ओबीसी की कटऑफ 269.20771 और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 266.57849 अंक रही। जानें पद और श्रेणीवार कटऑफ की पूरी जानकारी...
 

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UP Police Constable Final Result 2026: Category-Wise Cut Off Marks and Merit List
UP Police Constable Category-Wise Cut Off Marks - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम आज, 14 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया है। परिणाम के साथ-साथ भर्ती बोर्ड ने पद और श्रेणीवार कटऑफ अंक भी प्रकाशित किए हैं। घुड़सवार पुलिस पद में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ सबसे अधिक 272.82720 अंक रही। सभी वर्गों और पदों की कटऑफ नीचे देखें...

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2025 में आया भर्ती का विज्ञापन

भर्ती की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के साथ शुरू हुई थी। इसके लिए कुल 28,86,797 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। भर्ती में नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अंतिम चयन सूची और भर्ती से जुड़ी सूचनाएं देख सकते हैं।

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पद के अनुसार कितनी रही अंतिम कटऑफ?

परिणाम में कुल सात संवर्गों के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक बताए गए हैं। ये अंक सामान्यीकृत लिखित परीक्षा के अंकों और आरक्षण से जुड़ी श्रेणियों के अनुसार दिए गए हैं।

1. आरक्षी नागरिक पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

नागरिक पुलिस के लिए कुल 10,469 पद विज्ञापित किए गए थे। विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ इस प्रकार है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 4,191 266.57849
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,046 261.59726
अन्य पिछड़ा वर्ग 2,826 263.70370
अनुसूचित जाति 2,198 252.81045
अनुसूचित जनजाति 208 238.28209

 

2. पीएसी और सशस्त्र पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

पीएसी और सशस्त्र पुलिस के लिए कुल 15,131 पद बताए गए हैं। पीएसी और सशस्त्र पुलिस के ये पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस संवर्ग की श्रेणीवार कटऑफ निम्नलिखित है:
 

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 6,060 258.58176
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,512 253.86618
अन्य पिछड़ा वर्ग 4,083 255.90114
अनुसूचित जाति 3,176 244.74572
अनुसूचित जनजाति 300 226.18425

 

3. विशेष सुरक्षा बल में किस श्रेणी की कटऑफ सबसे अधिक रही?

विशेष सुरक्षा बल में कुल 1,341 पदों का विवरण दिया गया है। इसमें श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:
 
श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 538 270.12436
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 134 266.27683
अन्य पिछड़ा वर्ग 362 267.70714
अनुसूचित जाति 281 258.58176
अनुसूचित जनजाति 26 247.03915

 

4. महिला बटालियन में महिला आरक्षियों की कटऑफ क्या रही?

महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी के कुल 2,282 पद बताए गए हैं। श्रेणीवार मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:

 
श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 916 256.65799
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 228 253.19690
अन्य पिछड़ा वर्ग 615 253.86618
अनुसूचित जाति 478 242.00250
अनुसूचित जनजाति 45 216.25886

 

5. घुड़सवार पुलिस की कटऑफ कितनी रही?

घुड़सवार पुलिस में कुल 71 पदों का विवरण दिया गया है। यह सातों संवर्गों में सबसे कम पदों वाला संवर्ग है:

 
श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 30 272.82720
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 7 266.57849
अन्य पिछड़ा वर्ग 19 269.20771
अनुसूचित जाति 14 260.96088
अनुसूचित जनजाति 1 249.91162

 

6. पुरुष जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?

पुरुष जेल वार्डर के लिए कुल 3,279 पद बताए गए हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मुख्य कटऑफ इस प्रकार है:

 
श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 1,314 262.30755
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 327 258.89917
अन्य पिछड़ा वर्ग 885 260.50552
अनुसूचित जाति 688 248.96292
अनुसूचित जनजाति 65 232.41098

 

7. महिला जेल वार्डर की कटऑफ कितनी रही?

महिला जेल वार्डर के लिए कुल 106 पदों का विवरण दिया गया है:

श्रेणी पदों की संख्या मुख्य कटऑफ अंक
अनारक्षित 44 261.77530
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 257.12296
अन्य पिछड़ा वर्ग 28 258.03661
अनुसूचित जाति 22 247.30780
अनुसूचित जनजाति 2 230.13881

 

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बराबर अंक आने पर किस अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिली?

अंतिम चयन में सामान्यीकृत अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की गई। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो लागू टाई-ब्रेकिंग नियमों से निर्णय हुआ। टाई-ब्रेकिंग रूल इस प्रकार बताया गया है:

  • अधिमानी अर्हता: निर्धारित नियमों के तहत मान्य अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • अधिक आयु: यदि इसके बाद भी बराबरी बनी रहती है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है।
  • वर्णक्रम: यदि अंक, अधिमानी योग्यता और आयु तीनों समान हों, तो दिए गए विवरण के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम के आधार पर वरीयता तय की जाती है।

यूपी सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें...

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यूपी पुलिस का रिजल्ट कैसे देखें?

परिणाम देखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in खोलें।
  • भर्ती और परिणाम से संबंधित सूचनाओं वाले भाग में जाएं।
  • आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतिम चयन परिणाम से संबंधित सूचना खोजें।
  • उपलब्ध चयन सूची या परिणाम संबंधी दस्तावेज खोलें।
  • सूची में अपना विवरण खोजें और आगे के निर्देश ध्यान से पढ़ें।
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