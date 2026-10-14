यूपी पुलिस: 32679 पदों वाली कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट सूची

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने 14 अक्तूबर 2026 को इस संबंध में सूचना जारी की। चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा, मेरिट सूची पीडीएफ का सीधा लिंक नीचे भी उपलब्ध है।

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इस भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल थीं। इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों, उनकी मेरिट और आवेदन पत्र में भरी गई पदों की वरीयता के आधार पर अंतिम चयन किया गया है।