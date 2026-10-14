यूपी पुलिस: 32679 पदों वाली कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट सूची
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर समेत विभिन्न पदों के लिए चयन सूची जारी की है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची पीडीएफ खबर में उपलब्ध कराई गई है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने 14 अक्तूबर 2026 को इस संबंध में सूचना जारी की। चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा, मेरिट सूची पीडीएफ का सीधा लिंक नीचे भी उपलब्ध है।
इस भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल थीं। इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों, उनकी मेरिट और आवेदन पत्र में भरी गई पदों की वरीयता के आधार पर अंतिम चयन किया गया है।
कुल कितने पदों पर होनी थी भर्ती? देखें संवर्गवार रिक्तियों का विवरण
इस भर्ती के तहत कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें पुलिस के अलग-अलग संवर्गों के साथ जेल वार्डर के पद भी शामिल हैं।
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|आरक्षी नागरिक पुलिस
|10,469
|आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस
|15,131
|आरक्षी विशेष सुरक्षा बल
|1,341
|महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी
|2,282
|आरक्षी घुड़सवार पुलिस
|71
|जेल वार्डर (पुरुष)
|3,279
|जेल वार्डर (महिला)
|106
|कुल पद
|32,679
कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा कब हुई?
इस भर्ती के लिए कुल 28,86,797 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की गई। परीक्षा की तारीखें और प्रक्रिया इस प्रकार रहीं:
- लिखित परीक्षा की तारीखें: 8, 9 और 10 जून 2026
- कुल पालियां: छह
- परीक्षा केंद्रों का क्षेत्र: उत्तर प्रदेश के 75 जिले
- लिखित परीक्षा के बाद: सामान्यीकृत अंकों और आरक्षण के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया।
कितने अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया?
- लिखित परीक्षा के बाद भर्ती बोर्ड ने सामान्यीकृत अंकों की मेरिट और उत्तर प्रदेश में लागू आरक्षण के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार की।
- 31 जुलाई 2026 को जारी सूचना के अनुसार, विज्ञापित पदों की संख्या के लगभग 2.33 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था। इनकी कुल संख्या लगभग 76,164 थी।
- यह प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चली। इसमें सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण में शामिल होने का अवसर दिया गया।
शारीरिक दक्षता परीक्षा कब हुई और अंतिम चयन कैसे हुआ?
दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा 1 अक्तूबर से 11 अक्तूबर 2026 तक चली। अंतिम चयन सूची तैयार करते समय भर्ती बोर्ड ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा:
- लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंक
- अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में स्थिति
- आवेदन पत्र में भरे गए पदों के वरीयता क्रम
- उत्तर प्रदेश सरकार की लागू आरक्षण नीति
- भर्ती से संबंधित सेवा नियमावली के प्रावधान
इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों की सूची विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष तैयार की गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची नीचे उपलब्ध है।
यूपी पुलिस का रिजल्ट कैसे देखें?
परिणाम देखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in खोलें।
- भर्ती और परिणाम से संबंधित सूचनाओं वाले भाग में जाएं।
- आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतिम चयन परिणाम से संबंधित सूचना खोजें।
- उपलब्ध चयन सूची या परिणाम संबंधी दस्तावेज खोलें।
- सूची में अपना विवरण खोजें और आगे के निर्देश ध्यान से पढ़ें।