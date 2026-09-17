बिना टीईटी टीचर बनने का मौका: कितने साल बाद आई यूपी पीजीटी भर्ती? पिछली बार से बढ़कर 2607 हुई वैकेंसी

2022 के बाद कितने साल बाद आई पीजीटी भर्ती?

इस भर्ती की खास बात यह है कि पीजीटी के लिए पिछला विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत नौ जून 2022 को प्रवक्ता के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। उस भर्ती में 624 पद विज्ञापित किए गए थे।



इसके बाद नई पीजीटी भर्ती का विज्ञापन सितंबर 2026 में आया है। यानी पिछली भर्ती के विज्ञापन के करीब चार साल बाद नई भर्ती सामने आई है।