यूपीईएसएससी वैकेंसी: सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर बंपर भर्ती, डीएलएड-टीईटी वालों को मौका; आज से करें आवेदन

आयु सीमा के नियम?

आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर तय की जाएगी। प्राथमिक, शहरी सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं संबद्ध प्राथमिक सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इस पद पर सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है। शहरी पद के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

इतना मिलेगा वेतन

यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के अनुसार वेतन मिलेगा। प्राथमिक, शहरी और संबद्ध प्राथमिक दोनों पदों के लिए वेतनमान ₹35,400 से ₹1,12,400 है। इसके अलावा नियमानुसार मिलने वाले अन्य भत्ते भी दिए जा सकते हैं।

500 रुपये देने होंगे आवेदन शुल्क

यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 है, जबकि PwBD (दिव्यांगजन) उम्मीदवारों को 300 शुल्क जमा करना होगा।