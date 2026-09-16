यूपीईएसएससी वैकेंसी: सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर बंपर भर्ती, डीएलएड-टीईटी वालों को मौका; आज से करें आवेदन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए स्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण और टीईटी समेत निर्धारित योग्यता जरूरी है।
विस्तार
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) ने प्राथमिक सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य उम्मीदवार आज यानी 16 सितंबर 2026 से 15 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
देखें जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियां
|जिला
|सामान्य
|ईडब्ल्यूएस
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|कुल
|आगरा
|127
|31
|85
|66
|6
|315
|अलीगढ़
|199
|49
|132
|103
|9
|492
|बरेली
|358
|88
|239
|186
|17
|888
|गाजियाबाद
|163
|40
|109
|85
|8
|405
|कानपुर नगर
|305
|75
|204
|159
|15
|758
|लखनऊ
|180
|44
|119
|93
|8
|444
|मेरठ
|256
|63
|171
|133
|12
|635
|सहारनपुर
|182
|44
|120
|94
|8
|448
|वाराणसी
|153
|37
|102
|79
|7
|378
|सभी 75 जिलों का कुल योग
|11,508
|-
|-
|-
|-
|-
गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय: रिक्तियां
|स्कूल का प्रकार
|सामान्य
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|ईडब्ल्यूएस
|कुल
|लड़कों के स्कूल
|196
|189
|0
|84
|4
|473
|लड़कियों के स्कूल
|182
|159
|0
|80
|3
|424
|संयुक्त योग
|378
|348
|0
|164
|7
|897
कौन कर सकता है आवेदन?
शहरी प्राथमिक सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीटीसी, डीएलएड, स्पेशल बीटीसी, बीटीसी (उर्दू), विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, बीएलएड या प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जैसी मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता जरूरी है। इसके अलावा टीईटी पास होना अनिवार्य है।
संबद्ध प्राथमिक (सहायता प्राप्त विद्यालय) में सहायक शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। साथ ही कक्षा 1 से 5 के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
आयु सीमा के नियम?
आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर तय की जाएगी। प्राथमिक, शहरी सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं संबद्ध प्राथमिक सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इस पद पर सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है। शहरी पद के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
इतना मिलेगा वेतन
यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के अनुसार वेतन मिलेगा। प्राथमिक, शहरी और संबद्ध प्राथमिक दोनों पदों के लिए वेतनमान ₹35,400 से ₹1,12,400 है। इसके अलावा नियमानुसार मिलने वाले अन्य भत्ते भी दिए जा सकते हैं।
500 रुपये देने होंगे आवेदन शुल्क
यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 है, जबकि PwBD (दिव्यांगजन) उम्मीदवारों को 300 शुल्क जमा करना होगा।
क्या है परीक्षा पैटर्न?
|विवरण
|जानकारी
|चयन का आधार
|360 अंकों की लिखित परीक्षा
|प्रश्नों की संख्या
|120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
|परीक्षा अवधि
|2 घंटे
|प्रश्नों के विकल्प
|प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प
|सही उत्तर
|3 अंक
|गलत/एक से अधिक उत्तर
|1 अंक की कटौती
|उत्तर देने का माध्यम
|ओएमआर शीट पर काले बॉलपॉइंट पेन से
|प्रश्न पत्र की भाषा
|हिंदी और अंग्रेजी
अगर परीक्षा कई शिफ्ट में होती है, तो अंकों का मानकीकरण किया जाएगा। चयन के लिए मानकीकृत अंक ही मान्य होंगे। समान अंक होने पर पहले स्नातक में ज्यादा प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। इसके बाद प्रशिक्षण योग्यता में ज्यादा प्रतिशत और फिर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें।
- मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।