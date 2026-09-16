यूपीईएसएससी: यूपी में पीजीटी के 2,607 पदों पर भर्ती, क्या है आवेदन के लिए पात्रता? वेतन 47,600 से 1.51 लाख तक
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2,607 प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
यूपी पीजीटी भर्ती 2026: विषयवार पदों का विवरण
|क्र.
|विषय
|लड़कों के स्कूल
|लड़कियों के स्कूल
|कुल पद
|1
|हिंदी
|336
|38
|374
|2
|अंग्रेजी
|256
|29
|285
|3
|अर्थशास्त्र
|178
|24
|202
|4
|समाजशास्त्र
|75
|9
|84
|5
|भौतिक विज्ञान
|122
|10
|132
|6
|रसायन विज्ञान
|173
|12
|185
|7
|गणित
|105
|7
|112
|8
|वाणिज्य
|62
|1
|63
|9
|इतिहास
|94
|18
|112
|10
|चित्रकला
|57
|12
|69
|11
|मनोविज्ञान
|40
|10
|50
|12
|शिक्षा शास्त्र
|28
|12
|40
|13
|संगीत-गायन
|1
|5
|6
|14
|संस्कृत
|241
|23
|264
|15
|उर्दू
|9
|4
|13
|16
|गृह विज्ञान
|0
|12
|12
|17
|भूगोल
|239
|9
|248
|18
|शारीरिक शिक्षा
|19
|2
|21
|19
|सैन्य विज्ञान
|12
|0
|12
|20
|रंजन कला
|0
|2
|2
|21
|जीव विज्ञान
|117
|13
|130
|22
|नागरिक शास्त्र
|115
|17
|132
|23
|दर्शनशास्त्र
|12
|0
|12
|24
|संगीत-वाद्य
|2
|9
|11
|25
|कृषि
|32
|0
|32
|26
|कृषि विज्ञान
|4
|0
|4
|कुल
|2,329
|278
|2,607
क्या है शैक्षणिक योग्यता?
- अधिकांश विषयों के लिए: संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री जरूरी है।
- संगीत (गायन/वाद्य) के लिए: संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन या गायन/वाद्य संगीत में विशेषज्ञता के साथ स्नातक डिग्री और बीएड जरूरी है।
- शारीरिक शिक्षा के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और एमपीएड (शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री) जरूरी है।
- चित्रकला के लिए: मान्यता प्राप्त कला संस्थान से ललित कला (ड्राइंग सहित) में डिप्लोमा और बीएड की डिग्री जरूरी है।अधिकांश विषयों में संबंधित डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होनी चाहिए।
कितना मिलेगा वेतन?
चयनित उम्मीदवारों को प्रवक्ता पद पर लेवल-8 के तहत वेतन मिलेगा। इस वेतन स्तर में 47,600 से 1,51,100 तक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं।
इतना आवेदन शुल्क
सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी वर्ग के लिए शुल्क 750 है, जबकि दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 500 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
कैसे होगा चयन?
सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता पदों पर चयन कुल 400 अंकों के आधार पर होगा। इसमें 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।