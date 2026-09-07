यूपी पीईटी 2026: आवेदन का आज आखिरी मौका, रात तक भर दें फॉर्म; जानें फीस, योग्यता और परीक्षा पैटर्न

UP PET 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 7 सितंबर 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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आयोग ने इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की थी, लेकिन वेबसाइट और ओटीपी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया था। वहीं, आवेदन में सुधार या संशोधन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2026 है।