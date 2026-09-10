यूपी होमगार्ड भर्ती: फिर टली शारीरिक दक्षता परीक्षा, 14 सितंबर से शुरू होने वाली थी; इस बार क्या रही वजह?

UP Home Guard Physical Postponed: उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती की प्रस्तावित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) को एक बार फिर स्थगित कर दिया है।

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बोर्ड की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर नामांकन-2025 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा 14 सितंबर 2026 से प्रस्तावित थी। अब इसे स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्मय से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41424 पदों पर नियुक्ति होनी है।