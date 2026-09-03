यूपी होमगार्ड भर्ती: फिजिकल टेस्ट टला, अब इस दिन होगा आयोजन, क्या पुराने प्रवेश पत्र मान्य रहेंगे? यहां जानें

अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?

जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, उन्हें 7 सितंबर को संशोधित प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसे दोबारा डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र, निर्धारित तारीख और समय को ध्यान से देखना होगा और उसी के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होना होगा।



बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आगे के महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें। परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं और निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।