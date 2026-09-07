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तेलंगाना में हाईवोल्टेज ड्रामा: केटीआर को पुलिस ने उठाकर वैन में डाला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से धक्का-मुक्की

Mon, 07 Sep 2026 01:17 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, हैदराबाद
एएनआई, हैदराबाद Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:17 PM IST
सार

तेलंगाना विधानसभा के बाहर सोमवार को विपक्षी पार्टियों भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने पूर्व सीएम केसीआर के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर, पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अलग-अलग था।

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High-voltage drama in Telangana Police pick up KTR and put him in van scuffle with BJP state president
विधानसभा के बाहर करते केटीआर - फोटो : एएनआई

विस्तार
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तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 1,000 दिन पूरे होने के विरोध में सोमवार को बीआएएस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। काली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद  भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, टी. हरीश राव समेत कई बीआरएस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केटीआर ने कांग्रेस पर 420 वादे कर उन्हें 100 दिनों में पूरा करने का भरोसा देने के बावजूद 1,000 दिन बाद भी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और विधानसभा में सरकार से जवाब मांगने की बात कही।

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विधानसभा गेट पर बढ़ा तनाव
विधानसभा के मुख्य गेट पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब काली पोशाक पहने भारत राष्ट्र समिति के विधायकों को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस दौरान विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने केटीआर, हरीश राव और बीआरएस के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें स्थानीय पुलिस थानों में भेज दिया।
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विधानसभा परिसर में भावुक हुईं सुनीता लक्ष्मा रेड्डी
इस घटनाक्रम के बीच तेलंगाना विधानसभा परिसर में बीआरएस विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बीच उनका भावुक होना चर्चा का विषय रहा।
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विधानसभा के बाहर लगा लंबा जाम
बीआरएस के विरोध प्रदर्शन का असर विधानसभा के बाहर यातायात पर भी पड़ा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के जमा होने के कारण सड़क पर भारी जाम लग गया। करीब 30 से 40 मिनट तक यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

गनपार्क में भी बीआरएस नेताओं ने किया प्रदर्शन
इससे पहले दिन में केटीआर, हरीश राव और बीआरएस के अन्य नेताओं ने गनपार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के सत्ता में 1,000 दिन पूरे होने को उसके शासन की विफलता करार दिया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने काली टी-शर्ट पहन रखी थीं, जिन पर 'गारंटी लागू करने में कांग्रेस की विफलता' और 'शासन के 1,000 दिन विफल रहे' जैसे नारे लिखे थे।

केटीआर का कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला
पत्रकारों से बातचीत में KTR ने कांग्रेस पर झूठे वादे करके सत्ता में आने और समाज के सभी वर्गों के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। केटीआर ने कहा,'कांग्रेस लापरवाह और झूठे वादे करके सत्ता में आई। उसने समाज के सभी वर्गों को धोखा दिया। उसने 420 वादे किए और कहा कि उन्हें 100 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। ये वादे बॉन्ड पेपर पर लिखकर भी दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि वादे 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे, लेकिन 1,000 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। 

केसीआर ने विधानसभा में सरकार को घेरने का दिया निर्देश
केटीआर ने कहा कि बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने पार्टी नेताओं को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के अधूरे वादों का मुद्दा जोर-शोर से उठाने का निर्देश दिया था। इसीलिए केसीआर ने हमें आज के विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की पोल खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने हमें लोगों के लिए किए गए वादों को लागू करने के बारे में सरकार से सवाल पूछने का निर्देश दिया, चाहे कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हमारा कितना भी अपमान क्यों न करे।

कांग्रेस के साथ ही भाजपा को निशाने पर लिया
केटीआर ने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा की साजिशें कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। केटीआर ने समाज के अलग-अलग वर्गों के सामने आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा किए जाने की भी मांग की।

1 सितंबर को पूरे हुए कांग्रेस सरकार के 1,000 दिन
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 1 सितंबर को सत्ता में अपने 1,000 दिन पूरे किए। इसके बाद BRS ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू किया है।


ये भी पढ़ें: 'पूर्व सीएम करुणानिधि ने सत्ता का दुरुपयोग किया': डीएमके पर बरसे सीएम विजय, बोले- किसी को नहीं छोड़ेंगे

छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी भाजपा
तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव समेत पार्टी के कई नेताओं को हैदराबाद पुलिस ने विधानसभा परिसर के बाहर से हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ छात्रों की लंबित ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

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