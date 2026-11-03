सरकारी नौकरी: सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट पदों की भर्ती, आज से आवेदन शुरू; जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 01:09 PM IST
सार
Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आइए, जानते हैं विस्तार से...
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी दी गई जानकारी के अनुसार, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई सभी शर्तें ध्यान से पढ़ लें।
कोर्ट असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों का वेतनमान 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक होगा। यानी पद के लिए तय वेतनमान के अनुसार उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिलने के साथ ही यह भर्ती उम्मीदवारों को एक बेहतर करियर बनाने का अवसर भी देती है। हालांकि, वेतन से जुड़े अन्य भत्तों और सुविधाओं की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखना चाहिए। आवेदन करने से पहले वेतन और सेवा की शर्तों को समझना भी जरूरी है।
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कोर्ट असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों का वेतनमान 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक होगा। यानी पद के लिए तय वेतनमान के अनुसार उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिलने के साथ ही यह भर्ती उम्मीदवारों को एक बेहतर करियर बनाने का अवसर भी देती है। हालांकि, वेतन से जुड़े अन्य भत्तों और सुविधाओं की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखना चाहिए। आवेदन करने से पहले वेतन और सेवा की शर्तों को समझना भी जरूरी है।
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कौन कर सकता है आवेदन?इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा भर्ती के लिए कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएं भी रखी गई हैं। उम्मीदवारों की उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई पात्रता की पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
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