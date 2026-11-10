बुकर पुरस्कार 2026: 81 साल की उम्र में एम जॉन हैरिसन को मिला सम्मान, 198 पन्नों के उपन्यास ने क्या इतिहास रचा?

साहित्य की दुनिया के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के इतिहास में इस साल एक नया रिकॉर्ड बना है। ब्रिटिश लेखक एम जॉन हैरिसन ने 81 साल की उम्र में 2026 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए दिया गया है। खास बात यह है कि इस साल की अंतिम सूची में शामिल छह उपन्यासों में यह सबसे छोटा था। इसमें केवल 198 पन्ने हैं। करीब 60 साल से लेखन कर रहे हैरिसन अब बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए हैं। उनकी इस जीत को साहित्य जगत में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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हैरिसन को यह पुरस्कार सोमवार रात लंदन में आयोजित समारोह में दिया गया। उनका उपन्यास एक ऐसे भविष्य की कहानी बताता है, जहां एक रहस्यमयी तबाही के बाद दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। निर्णायक मंडल को यह किताब इसलिए खास लगी, क्योंकि इसकी कहानी गंभीर और निराशाजनक विषयों के बीच भी पाठक के मन में उम्मीद की एक किरण छोड़ती है। पुरस्कार मिलने के बाद हैरिसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब जाकर वह एक वास्तविक लेखक बने हैं, हालांकि उनमें आत्मविश्वास की कमी अब भी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में, जब बड़े पैमाने पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, ऐसे पुरस्कार लेखकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।'द एंड ऑफ एवरीथिंग' की कहानी इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर रहने वाले फिलिप टेनेन्ट और उनकी बुजुर्ग चाची मार्नी के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों भविष्य के एक ऐसे दौर में रहते हैं, जो एक रहस्यमयी आपदा के कई साल बाद का समय है। इस आपदा के बाद दुनिया में 'आईघेटी' नाम के लोगों का आक्रमण हुआ है। किताब में 'आई' का संबंध डिजिटल दुनिया से होने का संकेत मिलता है, लेकिन इसका असली अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। कहानी में बदलती दुनिया, अनिश्चितता और मानवीय जीवन के बीच उम्मीद को दिखाया गया है।बुकर पुरस्कार 2026 के निर्णायक मंडल की अध्यक्ष लेखिका मैरी बियर्ड थीं। उन्होंने बताया कि निर्णायकों ने अंतिम सूची में शामिल छह उपन्यासों पर पूरे दिन चर्चा की। इसके बाद सभी ने एकमत होकर हैरिसन की किताब को विजेता चुना। बियर्ड के मुताबिक, यह उपन्यास पाठक को चौंकाता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लाता है और कहानी के विषय के बावजूद मन में उम्मीद जगाता है। निर्णायकों के लिए किताब की यही खासियत इसे बाकी उपन्यासों से अलग बनाती है।2026 के बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में ब्रिटेन के लेखकों का दबदबा रहा। इसमें स्कॉटिश-अमेरिकी लेखक और पहले बुकर पुरस्कार जीत चुके डगलस स्टुअर्ट का उपन्यास 'जॉन ऑफ जॉन' भी शामिल था। जमैका के लेखक मार्लन जेम्स अपनी किताब 'द डिसअपीयरर्स' के साथ दौड़ में थे। इसके अलावा एलिजाबेथ स्ट्राउट की 'द थिंग्स वी नेवर से', ल्यूक केनार्ड की 'ब्लैक बैग' और रेबेका पेरी की 'मे वी फीड द किंग' भी अंतिम छह पुस्तकों में शामिल थीं। हालांकि, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए हैरिसन ने पुरस्कार अपने नाम किया।पिछले साल दिल्ली में जन्मी लेखिका किरण देसाई भी बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में शामिल थीं। उनका उपन्यास 'द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी' पुरस्कार की दौड़ में था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। 2025 का बुकर पुरस्कार हंगरी-ब्रिटिश लेखक डेविड स्जाले को उनके उपन्यास 'फ्लेश' के लिए दिया गया था। किरण देसाई इससे पहले 2006 में अपने उपन्यास 'द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस' के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। इस बार की घोषणा ने एक बार फिर दुनिया के साहित्यिक जगत का ध्यान बुकर पुरस्कार और उसके विजेता की ओर खींचा है।81 साल की उम्र में बुकर पुरस्कार जीतना हैरिसन के लंबे साहित्यिक सफर की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने करीब छह दशक तक लेखन किया है। उनकी किताब ने यह भी साबित किया कि किसी उपन्यास की अहमियत केवल उसके आकार या पन्नों की संख्या से तय नहीं होती। 198 पन्नों की इस किताब ने छह मजबूत दावेदारों के बीच निर्णायकों की सर्वसम्मत पसंद हासिल की। हैरिसन की जीत के साथ बुकर पुरस्कार के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में यह सम्मान पाने वाले लेखक का नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।