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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SSC Exam Schedule 2026: CGEPT, Typing Test and Delhi Police SI Paper II Exam Dates out

एसएससी: सीपीओ पेपर-II समेत नवंबर में होने वाली तीन भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी, देखें पूरा शेड्यूल

Mon, 02 Nov 2026 07:43 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 07:43 PM IST
सार

एसएससी ने नवंबर 2026 में होने वाली तीन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें तटरक्षक भर्ती परीक्षा, विभागीय टाइपिंग एवं आशुलिपिक कौशल परीक्षा और सीपीओ पेपर-II की तिथियां शामिल है।
 

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SSC Exam Schedule 2026: CGEPT, Typing Test and Delhi Police SI Paper II Exam Dates out
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली तीन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। इस सूची में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT), वार्षिक विभागीय टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा और दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर-II शामिल है।

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आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, पहली परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी। वहीं, आखिरी परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़े नए अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

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एसएससी परीक्षा कार्यक्रम 2026: पूरी तारीखें देखें

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम में परीक्षाओं की तारीख और परीक्षा का माध्यम इस प्रकार बताया गया है:

परीक्षा का नाम परीक्षा का चरण/माध्यम तारीख
कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT), बैच 01/2027 और 02/2027 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) 17 से 18 नवंबर 2026
वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा (अंग्रेजी/हिंदी), 2025 कौशल परीक्षा 20 से 21 नवंबर 2026
दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपनिरीक्षक परीक्षा 2025 पेपर-II, कंप्यूटर आधारित परीक्षा 28 नवंबर 2026

 

सीजीईपीटी 2027 परीक्षा कब होगी?

कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT) के बैच 01/2027 और 02/2027 की परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) के माध्यम से होगा। जिन अभ्यर्थियों ने इन बैचों के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन और संबंधित भर्ती अधिसूचना के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए।

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विभागीय टाइपिंग और स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा की तारीख क्या है?

वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा 20 और 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। यह परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में निर्धारित की गई है। इसमें निम्नलिखित कौशल परीक्षाएं शामिल हैं:

  • अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट
  • हिंदी टाइपिंग टेस्ट
  • अंग्रेजी स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा
  • हिंदी स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा

यह वर्ष 2025 की वार्षिक विभागीय परीक्षा है।

दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा का पेपर-II कब होगा?

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के पेपर-II की तारीख भी घोषित कर दी गई है। आयोग के अनुसार, यह परीक्षा 28 नवंबर 2026 को कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित होगी। यह भर्ती प्रक्रिया का दूसरा प्रश्नपत्र है।

अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नवंबर में होने वाली इन परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  1. अपनी परीक्षा की तारीख और परीक्षा के चरण की पुष्टि करें।
  2. संबंधित भर्ती अधिसूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  3. प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहें।
  4. परीक्षा कार्यक्रम में किसी बदलाव या नए निर्देश के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
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