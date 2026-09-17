दिल्ली पुलिस: 28 सितंबर से हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का फिजिकल, आ गया नया प्रवेश पत्र, कहां से करें डाउनलोड?

कहां से डाउनलोड करना होगा प्रवेश पत्र?

जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती के फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन में हिस्सा लेने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपना नया ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को पोर्टल - (sscnr.nic.in/newlook/ADMIT_CARD OF HC_MI N_2025/ADMIT_CARD_OF_HC_MIN_2025.html) पर विजिट करना होगा।