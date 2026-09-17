दिल्ली पुलिस: 28 सितंबर से हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का फिजिकल, आ गया नया प्रवेश पत्र, कहां से करें डाउनलोड?
SSC Delhi Police Head Constable Physical: दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) भर्ती 2025 के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन 28 सितंबर 2026 से फिर शुरू होगा। पहले जारी प्रवेश पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा।
विस्तार
SSC Delhi Police Head Constable Physical: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) भर्ती परीक्षा 2025 के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।
कहां से डाउनलोड करना होगा प्रवेश पत्र?
जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती के फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन में हिस्सा लेने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपना नया ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को पोर्टल - (sscnr.nic.in/newlook/ADMIT_CARD OF HC_MI N_2025/ADMIT_CARD_OF_HC_MIN_2025.html) पर विजिट करना होगा।
कब होगा फिजिकल टेस्ट?
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक सहनशक्ति एवं माप परीक्षण (PE&MT) और दस्तावेज सत्यापन 28 सितंबर 2026 से फिर शुरू होगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती परीक्षा 2022 की अस्थायी रूप से अनफिट घोषित महिला अभ्यर्थियों का परीक्षण भी इसी तारीख से फिर शुरू होगा।
किन अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा?
- आयोग ने साफ किया है कि पहले जारी किया गया ई-प्रवेश पत्र संशोधित कार्यक्रम के लिए मान्य नहीं है।
- अभ्यर्थियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नया ई-प्रवेश पत्र/ई-प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।
अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा और उनका सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षण के दौरान परेशानी हो सकती है या अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।
क्या PE&MT की तारीख बदली जा सकती है?
आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तारीख, रिपोर्टिंग समय या परीक्षा स्थल में बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर ही उपस्थित होना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे अनुपस्थित (ABSENT) माना जाएगा।
- इसके बाद किसी दूसरे अवसर की मांग करने वाला अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आयोग ने स्पष्ट किया है कि डाक, व्यक्तिगत रूप से, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए ऐसे अनुरोधों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
चेक लिस्ट: अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?
शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-
- नया ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
- पुराने ई-प्रवेश पत्र का इस्तेमाल न करें।
- प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट लेकर जाएं।
- प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- PE&MT और दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तारीख पर पहुंचें।
- रिपोर्टिंग समय और परीक्षा स्थल की जानकारी प्रवेश पत्र से जांच लें।