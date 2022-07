SSC MTS Tier 2 Result: एसएससी एमटीएस भर्ती टियर-2 का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट और कट ऑफ

SSC MTS Tier 2 Result, Merit List and Cut Off 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर 29 जुलाई 2022 को टीयर 2 परीक्षा के लिए एसएससी एमटीएस परिणाम जारी किया है। एसएससी ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन दौर के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए टियर 2 परीक्षा परिणाम घोषित किया है। उम्मीदवार जो एसएससी एमटीएस टियर 2 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे एसएससी वेबसाइट से अपना रोल नंबर देख सकते हैं।



SSC ने देश भर में अपने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 08 मई, 2022 को मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार रिक्तियों के लिए टियर 2 परीक्षा आयोजित की थी। उम्मीदवार जो एसएससी एमटीएस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना एसएससी एमटीएस टियर 2 का परिणाम 2020 इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर देख सकते हैं।

उम्मीदवार ऊपर बताए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या एसएससी एमटीएस टियर 2 रिजल्ट 2020 की जांच करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने टियर 2 परीक्षा के सफल समापन के बाद एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2020 को एसएससी एमटीएस परिणाम के साथ जारी किया है। टियर 2 परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम कट-ऑफ अंक सुरक्षित करना होगा। उम्मीदवार कट ऑफ और दस्तावेज सत्यापन दौर के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए यहां सीधे लिंक पर क्लिक करें - SSC MTS Tier 2 Result 2020 Out Merit List and Cut Off