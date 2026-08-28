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Raksha Bandhan 2026 Live: भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है ?

Fri, 28 Aug 2026 06:51 AM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 06:51 AM IST
खास बातें

Raksha Bandhan 2026 Date Rakhi Bandhne Ka Shubh Muhurat: भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज शुभ योगों में मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को आता है। आज रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में आइए जानते हैं आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, कथा समेत दूसरी जानकारियां।

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Raksha Bandhan 2026 Date Live Rakhi bandhne ka shubh muhurat Puja Thali Samagri and Wishes in Hindi
Raksha Bandhan 2026: श्रावण पूर्णिमा पर राखी का त्योहार मनाया जाता है - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

06:44 AM, 28-Aug-2026

Raksha Bandhan 2026 Rakhi Timing: राहुकाल में ना बांधे राखी

आज देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगी जिसके चलते पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त आज सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। लेकिन आज के दिन राहुकाल में भूलकर भी राखी ना बांधे। आज राहुकाल का समय सुबह 10 बजकर 54 मिनट से लेकर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान राखी बांधने से बचें।

06:38 AM, 28-Aug-2026

Raksha Bandhan 2026: आज रक्षाबंधन पर सावन का आखिरी दिन

आज श्रावण पूर्णिमा है और इसी के साथ आज सावन का पवित्र महीना भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद भाद्रपद माह की शुरूआत होगी। ऐसे में आज के दिन बहनें राखी बांधने के साथ भगवान शिव की विधि-विधान के साथ पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूधाभिषेक करना बहुत ही शुभ रहेगा। 
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06:32 AM, 28-Aug-2026

Happy Raksha Bandhan 2026: आज इतने बजे तक रहेगी श्रावण पूर्णिमा तिथि

आज श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा बीते दिन 27 अगस्त 2026 को सुबह 09 बजकर 09 मिनट से शुरू हो चुकी है जो आज यानी 28 अगस्त को सुबह 09 बजकर 49 मिनट पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर आज पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 
06:23 AM, 28-Aug-2026

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: अपनों को भेजें राखी की शुभकामना संदेश

आज देश में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और आरती उतारकर उनके जीवन की मंगलकामना करती हैं। ऐसे में आज के दिन भाई-बहन को भेजें राखी की शुभकामना संदेश....

राखी का धागा है विश्वास की डोर,
बचपन की यादें हैं इसमें भरपूर।
भाई-बहन का रिश्ता है अनमोल,
इस रिश्ते को बना लें और भी खास।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

आज दिन बहुत खास है,
बहन के लिए कुछ मेरे पास है।
उसके सुकून के खातिर ओ बहना,
तेरा भाई हमेशा तेरे आस-पास है।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

खुशनसीब है वो बहन,जिसके पास भाई होता है
चाहे कितने भी मुश्किल हों हालात
भाई हमेशा साथ होता है।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

बहन की राखी में बंधा है दुआओं का धागा,
भाई की कलाई पर सजे प्यारे वादे का इरादा।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

माना तुमसे लड़ती हूं, झगड़ती हूं मैं
पर हक से तुमसे सब कह सकती हूं मैं
भाई का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है
तुम्हारे होने से दुनिया की सबसे लकी बहन हूं मैं।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

राखी का त्योहार है खुशियों की बौछार,
बहन का प्यार और भाई का उपहार।
रिश्तों में मिठास घोलता ये त्योहार,
मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
06:12 AM, 28-Aug-2026

Rakhi bandhne Ka Shubh Muhurat: सुबह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 

आज का शुभ मुहूर्त- सुबह 7 बजकर 33 मिनट से लेकर 9 बजकर 48 मिनट तक।
आज का लाभ मुहूर्त- सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 09 बजकर 10 मिनट तक।
आज अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त- सुबह 09 बजकर 10 मिनट से लेकर 9 बजकर 48 मिनट तक
 
06:04 AM, 28-Aug-2026

Raksha Bandhan 2026: आज रक्षाबंधन पर लग रहा है चंद्र ग्रहण

आज सावन पूर्णिमा पर देशभर में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। भारतीय समय के अनुसार, चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 55 मिनट से शुरू होगा जो 12 बजकर 30 मिनट तक चलेगा। ग्रहण का चरम सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर होगा।
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05:59 AM, 28-Aug-2026

Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat: आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है

वैदिक पंचांग के अनुसार, आज शुक्रवार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ और अच्छा मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके अलावा दिन में दूसरे मुहूर्तो में भी राखी बांध सकते हैं। 

 
04:55 AM, 28-Aug-2026

Raksha Bandhan 2026 Live: भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है ?

Raksha Bandhan 2026 Date Rakhi Bandhne Ka Shubh Muhurat: आज देशभर में भाई-बहन के आपसी प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को उपहार देता है और जीवनभर रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त में बहनें आज के दिन अपने भाईयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधेंगी। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा जिसके चलते पूरे दिन राखी बांधने का मुहूर्त है। वहीं आज के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। 
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