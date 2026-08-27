एक्सप्लेनर: नेपाल का फ्लैश फ्लड चमोली और केदारनाथ से कितना अलग, तीनों हादसों में क्या है समानता?

नेपाल में अचानक बाढ़ कैसे आई?

रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा। शुरुआती उपग्रह विश्लेषण में तिब्बत-नेपाल सीमा के पास बर्फ और चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आने की जानकारी सामने आई। इसके बाद ल्हेन्दे नदी में मलबे के साथ तेज पानी का प्रवाह बना। यह प्रवाह आगे भोटेकोशी नदी और फिर त्रिशूली नदी तक पहुंचा। नेपाल के राष्ट्रीय विपदा जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण को भी शुरुआती विश्लेषण में बर्फ और चट्टान के भूस्खलन के बाद ल्हेन्दे नदी में तेज प्रवाह बनने की जानकारी मिली।

भूकंप वाली शुरुआती जानकारी बाद में क्यों बदली?

घटना के शुरुआती घंटों में तिब्बत-नेपाल सीमा के पास 4.4 तीव्रता के भूकंप की जानकारी सामने आई थी। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी शुरुआती जानकारी के आधार पर भूकंप को संभावित वजह बताया था। बाद में अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने इस भूकंपीय संकेत का विश्लेषण किया। उसके मुताबिक, वहां कोई भूकंप नहीं आया था। जो संकेत रिकॉर्ड हुआ था, वह ग्लेशियर, बर्फ और चट्टान के अचानक टूटने व उसके बाद हुए मलबे के प्रवाह से पैदा हुआ था। इस बदलाव के बाद नेपाल की बाढ़ के पीछे भूकंप को कारण मानने के बजाय ग्लेशियर और चट्टान के टूटने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है।

हिमताल फटने की आशंका क्यों जताई गई?

हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियरों के आसपास पानी जमा होने से हिमताल बनते हैं। इन झीलों को रोकने वाला प्राकृतिक बांध टूट जाए तो बड़ी मात्रा में पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी हिमताल विस्फोट से आई बाढ़ कहा जाता है।



नेपाल के जल और मौसम विज्ञान विभाग ने भी इस संभावना की जांच की थी। इस क्षेत्र में कई बड़े हिमताल मौजूद हैं। 8 जुलाई 2025 को इसी ल्हेन्दे नदी में अचानक बाढ़ आई थी और उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण में उस घटना का मुख्य कारण हिमताल विस्फोट पाया गया था।



हालांकि मौजूदा घटना में नए विश्लेषण ग्लेशियर, बर्फ और चट्टान के अचानक टूटने की प्रक्रिया की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इसलिए इस घटना का अंतिम कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

भारी बारिश नहीं हुई, फिर बाढ़ कैसे आई?

नेपाल के जल और मौसम विज्ञान विभाग के विशेष अपडेट के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को इस इलाके में भारी बारिश नहीं हुई थी। इसके बावजूद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसलिए मौजूदा जानकारी में सामान्य मानसूनी बारिश को इस बाढ़ का तत्काल कारण नहीं बताया गया है। जांच का एक प्रमुख हिस्सा यह पता लगाना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र से अचानक इतना पानी और मलबा किस प्रक्रिया के जरिए नीचे आया।