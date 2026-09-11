भारत vs अफगानिस्तान: क्या पहले टी20 में वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? तीन छक्कों की जरूरत

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विज्ञापन भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होने जा रही है। इस सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन भी शामिल हैं। ऐसे में यह अभी तय नहीं है कि वैभव को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा या नहीं। हालांकि, अगर वह खेलते हैं तो उनके पास वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ने का बड़ा मौका होगा।

तीन छक्के लगाते ही सहवाग को पीछे छोड़ेंगे वैभव

15 साल के सूर्यवंशी अभी तक अपने घरेलू मैदान पर टी20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेल पाए हैं। उनके अभी तक के छह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच विदेशी जमीन पर आए हैं। ऐसे में घरेलू मैदान पर जब वह मैच खेलने उतरेंगे तो उनकी नजर इस मौका का पूरा फायदा उठाने पर होगी। वैभव ने अभी तक भारत के लिए छह टी20 में 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं।



इस दौरान सूर्यवंशी ने कुल मिलाकर 14 छक्के भी लगाए हैं। वहीं, सहवाग ने अपने करियर में भारत के लिए 19 टी20 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 21.88 की औसत और 145.38 के स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाए। हालांकि, वह अपने करियर में सिर्फ 16 छक्के ही लगा सके। ऐसे में वैभव के पास तीन छक्के लगाते ही सहवाग से आगे जाने का मौका होगा। वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में ही ऐसा करने की कोशिश करेंगे।

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T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?

हालांकि, सूर्यवंशी को भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में 205 छक्के लगाए हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव 179 छक्कों के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। हार्दिक पांड्या 126 छक्कों के साथ तीसरे और विराट कोहली 124 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा 104 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।



टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा

छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाज मैच छक्के रोहित शर्मा 159 205 सूर्यकुमार यादव 113 179 हार्दिक पांड्या 138 126 विराट कोहली 125 124 अभिषेक शर्मा 56 104 केएल राहुल 72 99 संजू सैमसन 66 86 हालांकि, सूर्यवंशी को भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में 205 छक्के लगाए हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव 179 छक्कों के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। हार्दिक पांड्या 126 छक्कों के साथ तीसरे और विराट कोहली 124 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा 104 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

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आईपीएल 2026 में छक्कों के मामले में सबसे आगे रहे सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में खूब रन बनाए थे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। अब वह इसी फॉर्म को घरेलू मैदान पर अपनी पहली सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेंगे। वैभव आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम की। उन्होंने इस सीजन 16 मैचों में 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.3 रहा। सूर्यवंशी ने एक शतक और पांच अर्धशतक भी लगाए। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। उनके टी20 करियर की बात करें तो वह अब तक केवल 40 मैचों में 148 छक्के लगा चुके हैं।