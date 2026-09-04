आरआरबी एनटीपीसी: रेलवे में 5165 पदों पर भर्ती, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, कब से शुरू होंगे आवेदन?

कब से शुरू होंगे आवेदन?

इसमें लोकप्रिय स्टेशन मास्टर के पदों का विवरण इस सूची में अभी शामिल नहीं है, जिस पर वोर्ड का निर्णय बाद में अलग से आएगा। इसके तहत सात से 15 सितंबर के बीच विभिन्न इकाइयां ओआईआरएमएस पोर्टल पर पदों का विवरण दर्ज करेंगी, 16 से 22 सितंबर तक रिक्तियों का सत्यापन होगा और 26 सितंबर के बाद नोडल आरआरबी को अंतिम विवरण सौंपकर आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी होते ही आरआरबी प्रयागराज समेत सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

15 तक भाषा का नहीं किया चयन तो अंग्रेजी में देनी होगी परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (सीबीटीएसटी) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को 15 सितंबर की शाम सात बजे तक बोर्ड के पोर्टल पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुनना होगा। तय समय सीमा में भाषा का चयन न करने पर सिस्टम खुद अंग्रेजी माध्यम तय कर देगा, जिसमें आगे कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।



इस परीक्षा में हिंदी टाइपिंग के लिए अभ्यर्थियों को कृतिदेव और मंगल फॉन्ट का विकल्प मिलेगा। कुल 16 मिनट के इस परीक्षा सत्र में एक मिनट का वार्म-अप समय, पांच मिनट का ब्रेक और 10 मिनट की मुख्य टाइपिंग परीक्षा होगी, जिसमें किसी भी तरह की एडिटिंग की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द टाइप करना अनिवार्य है। तव शब्द सीमा पूरी न होने पर कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कुल टाइप किए गए शब्दों में केवल पांच प्रतिशत गलतियां ही माफ की जाएंगी, जिसके बाद हर गलती पर 10 शब्द काट लिए जाएंगे। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमों के तहत टेस्ट से छूट का दावा करने के लिए 22 सितंबर तक का मौका दिया गया है।