{"_id":"6a9c2ab0901aab346c06913e","slug":"kangana-ranaut-lashed-out-furiously-at-officials-in-mandi-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी में अधिकारियों पर खूब भड़कीं कंगना रनौत, जमकर लगाई लताड़","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विकास कार्यों में देरी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

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