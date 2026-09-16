आरआरबी जेई 2026: कब होगी जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा? जारी हुआ संभावित शेड्यूल, जानें अहम तिथियां

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने विभिन्न पदों के लिए संभावित परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। इस भर्ती के तहत जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) समेत विभिन्न पदों को भरा जाएगा।

कब जारी होगी सिटी स्लिप? नोटिस में बताया गया है कि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी देखने तथा ट्रैवल अथॉरिटी डाउनलोड करने का लिंक परीक्षा से करीब 10 दिन पहले सभी RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, परीक्षा की तारीख से करीब चार दिन पहले ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होगी। परीक्षा केंद्र पर आधार से होगा सत्यापन परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड आधार का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले RRB की आवेदन वेबसाइट पर लॉगिन करके आधार के जरिए अपनी पहचान का सत्यापन कर लें।