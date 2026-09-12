आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   MERI ICHCHHA SE KUCHH NAHIN HOTA
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस चल रही है, मेरी मर्ज़ी के बिना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल धड़क रहा है, किसी अर्ज़ी के बिना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त दौड़ता है, नस-नस में अविराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाचन होता रहता, सुबह-शाम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा फेफड़ों से, तुम चलते रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा दिल से, तुम ढलते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑटोनॉमिक सिस्टम कहता विज्ञान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस सिस्टम के पीछे कौन महान है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहूँ तो हाथ हिला लूँ, पाँव बढ़ा लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चाह कर भी धड़कन को न बढ़ा लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं' की सीमा है, बस दो-चार कदम तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सब चलता है, उसके ही दम तक।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर देखो तो, यही खेल सारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृथ्वी घूम रही, बिना सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा चल रही, मौसम बदल रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज-चाँद नियम से, नित चल रहा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुत्वाकर्षण बाँधे है, सृष्टि को सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी इच्छा से न चले, ये दुनिया प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार कहता, मैं करता हूँ सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच तो ये है, तू है हारा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कुछ भी होता नहीं, मेरी इच्छा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कौन चलाता है, इस सृष्टि को इच्छा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही उत्तर है, जो भीतर गूँज रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर है, वही सबमें, मूँज रहा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही चलाता है, तन को मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जिलाता है, कण को जन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब यह बोध जगे, तो कर्म बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की इच्छा नहीं, निष्काम चलता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि करने वाला मैं नहीं, वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो बस एक जरिया, बहता ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी बोध में मुक्ति का सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार मिटे तो, वही परम द्वार है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree