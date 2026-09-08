आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026: रेलवे में आ रही 560 पदों पर नई भर्ती, कब शुरू होगा आवेदन, क्या है पात्रता?

RRB Paramedical Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने पैरामेडिकल भर्ती 2026-27 का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए पैरामेडिकल श्रेणी के कुल 560 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 14 अक्तूबर 2026 तक चलने की संभावित तारीख दी गई है।

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अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी विस्तृत अधिसूचना को भी ध्यान से पढ़ें।