आरसीएफएल भर्ती: 1.20 लाख तक सैलरी वाली सरकारी नौकरी, सहायक अधिकारी पद के लिए कितने साल का अनुभव जरूरी? जानें
राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पात्र उम्मीदवार भर्ती से जुड़ा विस्तृत विवरण नीचे पढ़ सकते हैं।
विस्तार
राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (RCF) ने सहायक अधिकारी (सचिवीय) ईओ ग्रेड के 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य भारतीय नागरिक 10 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास जरूरी शैक्षिक योग्यता और संबंधित सचिवालय कार्य का अनुभव होना चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा और इसके बाद कौशल परीक्षा के आधार पर होगा।
रिक्तियों का विवरण
|वर्ग
|रिक्तियों की संख्या
|अनारक्षित (UR)
|6
|अनुसूचित जाति (SC)
|1
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|0
|ओबीसी (NCL)
|2
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|1
|कुल
|10
|PwBD (क्षैतिज, OH-OL)
|1
पूरी करनी होंगी ये शर्तें
- न्यूनतम अंक: स्नातक की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं।
- कार्य अनुभव: 1 जुलाई 2026 तक स्नातक की डिग्री मिलने के बाद सचिवीय सहायक, सचिव या इसी तरह के पद पर कम से कम 4 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए।
- अनुभव में क्या शामिल नहीं: प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की अवधि को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा।
- अनुभव प्रमाण: उम्मीदवार को संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर विस्तृत कार्य अनुभव का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।
- अंतिम वर्ष के छात्र: स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- उच्च योग्यता: निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री होने पर उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, किसी अन्य योग्यता को समकक्ष मानने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्या है आयु सीमा की शर्तें?
आरसीएफ सहायक अधिकारी पद के लिए सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है।
आवेदन शुल्क
सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा बैंक शुल्क और जीएसटी भी लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला, विभागीय और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कितना मिलेगा वेतन?
आरसीएफ सहायक अधिकारी (ईओ ग्रेड) पद के लिए वेतनमान 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये है। इस पद पर न्यूनतम सकल वेतन लगभग 65,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें मूल वेतन, छुट्टी भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं।
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले आरसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती या करियर सेक्शन में जाकर सहायक अधिकारी (सचिवीय) भर्ती का लिंक खोलें।
- नए उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और कार्य अनुभव से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज, हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन पत्र को ध्यान से जांचकर अंतिम रूप से जमा करें।