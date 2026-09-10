क्या है आयु सीमा की शर्तें?

आरसीएफ सहायक अधिकारी पद के लिए सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा बैंक शुल्क और जीएसटी भी लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला, विभागीय और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन?

आरसीएफ सहायक अधिकारी (ईओ ग्रेड) पद के लिए वेतनमान 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये है। इस पद पर न्यूनतम सकल वेतन लगभग 65,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें मूल वेतन, छुट्टी भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं।

ऐसे करें आवेदन