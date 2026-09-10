फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   RCFL Assistant Officer Recruitment 2026: 10 Posts with Salary Up to 1.20 Lakh, Check Eligibility

आरसीएफएल भर्ती: 1.20 लाख तक सैलरी वाली सरकारी नौकरी, सहायक अधिकारी पद के लिए कितने साल का अनुभव जरूरी? जानें

Thu, 10 Sep 2026 01:20 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 PM IST
सार

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पात्र उम्मीदवार भर्ती से जुड़ा विस्तृत विवरण नीचे पढ़ सकते हैं।

विज्ञापन
RCFL Assistant Officer Recruitment 2026: 10 Posts with Salary Up to 1.20 Lakh, Check Eligibility
आरसीएफएल भर्ती - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (RCF) ने सहायक अधिकारी (सचिवीय) ईओ ग्रेड के 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य भारतीय नागरिक 10 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास जरूरी शैक्षिक योग्यता और संबंधित सचिवालय कार्य का अनुभव होना चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा और इसके बाद कौशल परीक्षा के आधार पर होगा।

विज्ञापन

रिक्तियों का विवरण

वर्ग रिक्तियों की संख्या
अनारक्षित (UR) 6
अनुसूचित जाति (SC) 1
अनुसूचित जनजाति (ST) 0
ओबीसी (NCL) 2
ईडब्ल्यूएस (EWS) 1
कुल 10
PwBD (क्षैतिज, OH-OL) 1

पूरी करनी होंगी ये शर्तें

  • न्यूनतम अंक: स्नातक की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं।
  • कार्य अनुभव: 1 जुलाई 2026 तक स्नातक की डिग्री मिलने के बाद सचिवीय सहायक, सचिव या इसी तरह के पद पर कम से कम 4 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए।
  • अनुभव में क्या शामिल नहीं: प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की अवधि को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा।
  • अनुभव प्रमाण: उम्मीदवार को संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर विस्तृत कार्य अनुभव का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।
  • अंतिम वर्ष के छात्र: स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
  • उच्च योग्यता: निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री होने पर उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, किसी अन्य योग्यता को समकक्ष मानने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्या है आयु सीमा की शर्तें?

आरसीएफ सहायक अधिकारी पद के लिए सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा बैंक शुल्क और जीएसटी भी लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला, विभागीय और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन?

आरसीएफ सहायक अधिकारी (ईओ ग्रेड) पद के लिए वेतनमान 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये है। इस पद पर न्यूनतम सकल वेतन लगभग 65,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें मूल वेतन, छुट्टी भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आरसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • भर्ती या करियर सेक्शन में जाकर सहायक अधिकारी (सचिवीय) भर्ती का लिंक खोलें।
  • नए उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें और मांगी गई जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और कार्य अनुभव से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज, हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • आवेदन पत्र को ध्यान से जांचकर अंतिम रूप से जमा करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed