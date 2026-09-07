हर. मोड़ दुष्यंत दिख रहे

वो विरासत प्रेम की हम छोड़ आये

कथा में शकुंतला को भी छोड़ आये

आज हर मोड़ दुष्यंत दिख रहे अब

स्मृति अंगूठी की कसम भी तोड़ आये.

-दिनेश चौहान

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49 मिनट पहले