फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Abhishek Banerjee PA Sumit Roy arrested by Bengal CID agency picked him up from TMC MP's residence

बंगाल में सीआईडी की कार्रवाई: अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय गिरफ्तार, टीएमसी सांसद के घर से उठा ले गई एजेंसी

Thu, 10 Sep 2026 03:03 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, कोलकाता
एएनआई, कोलकाता Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 10 Sep 2026 03:03 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें शुक्रवार को मेदिनीपुर अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है।

विज्ञापन
Abhishek Banerjee PA Sumit Roy arrested by Bengal CID agency picked him up from TMC MP's residence
सुमित रॉय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल सेक्रेटरी सुमित रॉय को सालबोनी जमीन मामले में सीआईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई की। खास बात यह है कि सुमित रॉय की गिरफ्तारी उनके अपने आवास से नहीं, बल्कि अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर से हुई है।

विज्ञापन


मेदिनीपुर अदालत में पेश हो सकते हैं सुमित
सालबोनी जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में सुमित रॉय की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हुई है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। हालांकि, बुधवार की सुनवाई के बाद उनकी अग्रिम जमानत की राह बंद हो गई और गुरुवार को सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

सुमित रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 3 अगस्त के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्हें शुक्रवार सुबह मेदिनीपुर अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सालबोनी जमीन मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच से जुड़े वित्तीय लेनदेन का मुद्दा अदालत के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सुमित रॉय के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकद रकम जमा होने की जानकारी सामने आई है। तुषार मेहता ने अदालत में खास तौर पर करीब 71 लाख रुपये की नकद जमा का जिक्र किया। उनका दावा था कि यह रकम जांच में सामने आए वित्तीय लेनदेन का केवल एक हिस्सा हो सकती है। राज्य की ओर से कहा गया कि जांच में कुल जमा रकम करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंचती है और इसमें बड़ी संख्या में लेनदेन शामिल हैं।

सुमित के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने अग्रिम जमानत के पक्ष में दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि दाखिल की गई चार्जशीट दूसरे आरोपी के खिलाफ है और सुमित रॉय से संबंधित जांच अभी जारी है। रॉय के वकील ने यह भी दलील दी कि उनके मुवक्किल से पहले ही विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है और पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। उनका कहना था कि सुमित रॉय ने जांचकर्ताओं के सभी सवालों के जवाब दिए हैं और जांच में सहयोग किया है। वकील ने यह आरोप भी लगाया कि पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं का फोकस कथित अपराध से जुड़े सवालों के बजाय सुमित रॉय के परिवार, तृणमूल कांग्रेस के कामकाज, भर्ती प्रक्रिया और पार्टी की फंडिंग से जुड़े मुद्दों पर अधिक रहा।


ये भी पढ़ें: 200 करोड़ की जमीन पर घमासान: केटीआर बोले- किसे फायदा पहुंचा रही रेवंत सरकार? राज्यपाल से मिले निलंबित विधायक

क्या है सालबोनी जमीन मामला?
यह मामला पश्चिम बंगाल के सालबोनी में कथित जमीन हड़पने और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़ा है। सीआईडी इस मामले में जमीन सौदों और उनसे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। जांच के दौरान सुमित रॉय के बैंक खातों में हुई कथित नकद जमा और अन्य लेनदेन भी जांच एजेंसी के रडार पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दलीलों के मुताबिक, जांच में सामने आए लेनदेन की रकम काफी बड़ी है। वहीं, सुमित रॉय की ओर से उनके वकील ने गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठाते हुए उनके जांच में सहयोग करने और पहले ही पूछताछ किए जाने की बात कही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed