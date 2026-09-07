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अभी तुम्हारी कहानी बाकी है

Jaya Jaiswal

Jaya Jaiswal

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                            जो प्यासा भी चलता जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सागर तक पहुँच पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें प्यास बढ़ाएँ तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप तुम्हें सताए तो क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी साँसों में रवानी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीज अँधेरे में पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक दिन वृक्ष बनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी उसे दबाए तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम उसे सताए तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी जड़ों में ज़िंदगानी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राख तले भी जलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आग फिर निकलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी आग बुझाएँ तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त तुम्हें मिटाए तो क्या।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी राख में चिंगारी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नाव भँवर से लड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही किनारे पर पहुँचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें उसे डुबाएँ तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान राह भटकाएँ तो क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी उम्मीद की निशानी बाकी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पत्थर-पत्थर चढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शिखर तक बढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैरों में छाले आएँ तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू तुम्हें रुलाएँ तो क्या।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी जीत की तैयारी बाकी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने डर को जीतता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनी तक़दीर लिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत अगर रूठ जाए तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना तुम्हें ठुकराए तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी बारी बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारी कहानी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जया जायसवाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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