ख्वाब में आकर अदब में रहा करे

ख्वाब में आकर जरा अदब में रहा करे।

फिजूल की बाते हर जगह न कहा करे।।



मैं जब-जब पीछे से अचानक घेरूँ तुम्हें।

जरा कह दो हुस्न के दबाव में न रहा करे।।



बेझिझक अपनी हथेलियों से मेरा चेहरा।

पलट कर मुझ को बिना चूमे न रहा करे।।



कुछ तो लिहाज मेरी चाहतों का भी रखे।

जुल्फों के जुल्म से तल्ख़ गाल न रहा करे।।



मुझे अपना फर्ज बखूबी निभाना आता।

साँसों को 'उपदेश' लड़ाए बिना न रहा करे।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago