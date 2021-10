{"_id":"61696aa554a072267469c4af","slug":"railway-recruitment-2021-recruitment-for-2226-posts-is-started-in-indian-railways-job-will-be-available-without-written-examination-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में 2226 पदों पर हो रही है भर्ती, बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी नौकरी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: सुभाष कुमार Updated Fri, 15 Oct 2021 05:19 PM IST

सार Railway Recruitment 2021: रेलवे ने अप्रेंटिस के 2226 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती सेल, पश्चिम मध्य रेलवे (RRC WCR) ने विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस के लिए कुल 2226 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के होगी। रेलवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो गई है और यह 10 नवंबर तक जारी रहेगी। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी पश्चिम मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के कुल 2226 पदों को भरा जाएगा। ये नियुक्तियां डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, पंप ऑपटेरर, होटल क्लर्क, हाउस कीपर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, वायरमैन, समेत कई ट्रेड्स के लिए की जाएंगी।इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही पोस्ट के अनुसार संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त) प्राप्त होना चाहिए। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के लिए तीन साल, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष और दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। दरअसल इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों के दसवीं के मार्क्स के आधार पर तैयार कि जाएगी और फिर शॉर्ट लिस्ट हुए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट/सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।