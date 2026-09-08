फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Prasar Bharati Recruitment 2026: Know the Selection Process for Marketing Executive Posts

प्रसार भारती भर्ती 2026: मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती, कैसे होगा चयन? 50 हजार तक मिलेगा वेतन

Tue, 08 Sep 2026 03:33 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 08 Sep 2026 03:33 PM IST
सार

प्रसार भारती में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा (यदि आयोजित की जाती है) और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

विज्ञापन
Prasar Bharati Recruitment 2026: Know the Selection Process for Marketing Executive Posts
प्रसार भारती - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रसार भारती ने अपने सेल्स विभाग में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर मार्केटिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के जरिए देशभर में स्थित आकाशवाणी (AIR) और दूरदर्शन (DD) केंद्रों में कुल 20 पदों को भरा जाएगा।

विज्ञापन


इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन

क्या है आवेदन की शर्तें?

प्रसार भारती की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 7 सितंबर 2026 तक 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MBA, MBA (मार्केटिंग) या प्रबंधन/मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा होना आवश्यक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता

उम्मीदवार के पास डायरेक्ट सेल्स में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं, मीडिया सेल्स का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

  • प्रसार भारती में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा।
  • सबसे पहले आवेदनों की जांच की जाएगी और उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और पात्रता मानदंड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • इसके बाद जरूरत पड़ने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल का आकलन किया जाएगा।
  • अंतिम चरण में साक्षात्कार (इंटरव्यू) होगा, जिसमें उम्मीदवारों के संचार कौशल, बिक्री क्षमता और पद के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन?

प्रसार भारती में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर चयनित उम्मीदवारों को पोस्टिंग की जगह के अनुसार हर महीने समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा। गैर-महानगरीय शहरों में यह राशि 35,000 से 42,000 रुपये और मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में 35,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक होगी।

इन जरूरी स्किल्स की होगी जरूरत

  • उम्मीदवार आत्मविश्वासी और सक्रिय होना चाहिए और उसे सेल्स के तरीकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
  • कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। स्थानीय भाषा का ज्ञान अतिरिक्त फायदा होगा।
  • टीम के साथ काम करने के साथ-साथ खुद से पहल करके काम करने की क्षमता हो।

कैसे करें आवेदन?

  • प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • Recruitment/Vacancy सेक्शन में जाएं।
  • मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव/मार्केटिंग ऑफिसर भर्ती 2026 का लिंक खोलें।
  • Apply Online पर क्लिक करें।
  • मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed