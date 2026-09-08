प्रसार भारती भर्ती 2026: मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती, कैसे होगा चयन? 50 हजार तक मिलेगा वेतन

प्रसार भारती ने अपने सेल्स विभाग में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर मार्केटिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के जरिए देशभर में स्थित आकाशवाणी (AIR) और दूरदर्शन (DD) केंद्रों में कुल 20 पदों को भरा जाएगा।

विज्ञापन

क्या है आवेदन की शर्तें?

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रसार भारती की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 7 सितंबर 2026 तक 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MBA, MBA (मार्केटिंग) या प्रबंधन/मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा होना आवश्यक है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता

उम्मीदवार के पास डायरेक्ट सेल्स में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं, मीडिया सेल्स का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।