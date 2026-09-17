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बंगाल: पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोम की प्रतिमा का अनावरण, शमिक भट्टाचार्य ने किया अनावरण; किस कलाकार ने बनाई?

Thu, 17 Sep 2026 08:38 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल एन अर्जुन, अमर उजाला, कोलकाता
एन अर्जुन, अमर उजाला, कोलकाता Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 17 Sep 2026 08:38 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल भाजपा ने साल्टलेक स्थित प्रदेश कार्यालय में उनकी 5.7 फुट ऊंची मोम की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने प्रतिमा का अनावरण किया। इसे आसनसोल के मूर्तिकार सुशांत राय ने करीब दो महीने में तैयार किया है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटीं। शमिक ने मोदी के 25 साल के प्रशासनिक सफर का उल्लेख किया। इस प्रतिमा के पीछे क्या खास है?

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PM Modi Wax Statue Unveiled in Bengal BJP Office on Birthday; Know the Artist Behind It
पीएम मोदी की मोम से बनी प्रतिमा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल भाजपा ने गुरुवार को साल्टलेक स्थित प्रदेश कार्यालय में उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भाजपा की ओर से बताया गया कि यह प्रतिमा आसनसोल के मूर्तिकार सुशांत राय ने तैयार की है। करीब 5.7 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाने में लगभग दो महीने का समय लगा।

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प्रतिमा को तैयार करने में कितना समय लगा?

भाजपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा तैयार करने में करीब दो महीने लगे। इसे आसनसोल के मूर्तिकार सुशांत राय ने बनाया है। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 5.7 फुट है। जन्मदिन के मौके पर इसे साल्टलेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्थापित किया गया और प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इसका अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में प्रतिमा को जनता के सामने रखा गया।

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शमिक भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा?

कार्यक्रम में शमिक भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक और राजनीतिक सफर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में 25 वर्षों तक प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का भी उल्लेख किया। शमिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे देश में उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की जा रही है।

देशभर में दीप जलाने की अपील क्यों की गई?

शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कच्छ से कन्याकुमारी और काकद्वीप से कूचबिहार तक लोग दीप जलाकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी इस पहल में सहयोग करने की अपील की। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देशभर में अलग-अलग सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और जनसेवा से जुड़े अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दक्षिणेश्वर मंदिर में भी क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल में धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और मंगलकामना के लिए पूजा की। वहीं, साल्टलेक स्थित प्रदेश कार्यालय में मोम की प्रतिमा के अनावरण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मिठाइयां बांटी गईं। इस तरह प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल भाजपा ने प्रतिमा अनावरण के साथ सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

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