भारतीय नौसेना: अग्निवीर एसएसआर और एमआर का परिणाम जारी, जानें आगे क्या होगा और कैसे देखें स्कोरकार्ड

Indian Navy Agniveer SSR MR Result 2026: भारतीय नौसेना ने अग्निवीर एसएसआर और एमआर 2026 की चरण-1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना परिणाम और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय नौसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा।

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परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। परिणाम में अभ्यर्थी अपनी योग्यता स्थिति, अंक और चरण-2 के लिए पात्रता की जानकारी देख सकेंगे।