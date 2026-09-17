भारतीय नौसेना: अग्निवीर एसएसआर और एमआर का परिणाम जारी, जानें आगे क्या होगा और कैसे देखें स्कोरकार्ड
Indian Navy SSR MR Result 2026: भारतीय नौसेना ने अग्निवीर एसएसआर और एमआर 2026 चरण-1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर लॉगिन कर अपना परिणाम, अंक और अगले चरण के लिए पात्रता देख सकते हैं।
विस्तार
Indian Navy Agniveer SSR MR Result 2026: भारतीय नौसेना ने अग्निवीर एसएसआर और एमआर 2026 की चरण-1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना परिणाम और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय नौसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा।
परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। परिणाम में अभ्यर्थी अपनी योग्यता स्थिति, अंक और चरण-2 के लिए पात्रता की जानकारी देख सकेंगे।
चरण-1 में सफल अभ्यर्थियों को अब क्या करना होगा?
चरण-1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती की आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएफटी), लिखित मूल्यांकन और चिकित्सा परीक्षा शामिल है।
चरण-2 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी और बुलावा पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र में दी गई तारीख, स्थान और अन्य निर्देशों का ध्यान से पालन करना होगा।
चरण-2 में किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा?
चरण-2 भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती का अहम हिस्सा है। इसमें अभ्यर्थियों को तय शारीरिक, लिखित और चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।
चरण-2 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को अपने बुलावा पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी पहले से तैयार रखने होंगे।
बुलावा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं
भारतीय नौसेना ने चरण-2 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों का नाम अगले चरण के लिए चुना गया है, उन्हें अपने पंजीकृत माध्यमों पर मिलने वाली जानकारी को लगातार देखते रहना चाहिए।
अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र मिलने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़नी होगी। खास तौर पर रिपोर्टिंग की तारीख, स्थान और साथ ले जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।
भारतीय नौसेना एसएसआर-एमआर का रिजल्ट कैसे देखें?
अभ्यर्थी नीचे बताए तरीके से अपना परिणाम देख सकते हैं।
- भारतीय नौसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं।
- अभ्यर्थी लॉगिन या मौजूदा भर्ती से जुड़ा विकल्प खोलें।
- अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद परिणाम देखें।
- अपनी योग्यता स्थिति, अंक और चरण-2 के लिए पात्रता जांचें।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
- भविष्य की चयन प्रक्रिया के लिए इसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।