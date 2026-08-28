एमपीईएसबी: ग्रुप-3 सब इंजीनियर की निकलीं ढेरों नौकरियां, कल से करें आवेदन, कौन भर सकता है फॉर्म? जानें डिटेल्स

MPESB Group-3 Sub Engineer Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के दूसरे संस्करण के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 1,700 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन