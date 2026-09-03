खनन मंत्रालय: सरकारी कंपनी में 122 वैकेंसी, 55900 तक सैलरी वाले पद; कौन भर पाएगा फॉर्म? इस दिन शुरू होगा आवेदन

शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है। इसके साथ ही कुछ पदों पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने पद की योग्यता जरूर चेक कर लें।

लेखाकार: स्नातक और सीए/आईसीडब्ल्यूए की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण

स्नातक और सीए/आईसीडब्ल्यूए की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तकनीशियन (सर्वेक्षण): सर्वेक्षण में आईटीआई या सर्वेक्षण में डिप्लोमा

सर्वेक्षण में आईटीआई या सर्वेक्षण में डिप्लोमा तकनीशियन (नमूनाकरण): बीएससी

बीएससी तकनीशियन (प्रयोगशाला): रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भूविज्ञान में बीएससी

रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भूविज्ञान में बीएससी सहायक (सामग्री): गणित के साथ स्नातक या बीकॉम

गणित के साथ स्नातक या बीकॉम सहायक (लेखा): बीकॉम

बीकॉम आशुलिपिक (अंग्रेजी): किसी भी विषय में स्नातक और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड का प्रमाणपत्र

किसी भी विषय में स्नातक और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड का प्रमाणपत्र सहायक (हिंदी): हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ स्नातक या अंग्रेजी में डिग्री के साथ एडवांस हिंदी की समकक्ष परीक्षा

हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ स्नातक या अंग्रेजी में डिग्री के साथ एडवांस हिंदी की समकक्ष परीक्षा इलेक्ट्रीशियन: इलेक्ट्रिकल में आईटीआई या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और वैध वायरमैन प्रमाणपत्र

इलेक्ट्रिकल में आईटीआई या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और वैध वायरमैन प्रमाणपत्र मशीनिस्ट: टर्नर/मशीनिस्ट/ग्राइंडर/मिलर ट्रेड में आईटीआई या संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

टर्नर/मशीनिस्ट/ग्राइंडर/मिलर ट्रेड में आईटीआई या संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तकनीशियन (ड्रिलिंग): अर्थ मूविंग मशीनरी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या ड्रिलिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वैध एचएमवी लाइसेंस

अर्थ मूविंग मशीनरी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या ड्रिलिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वैध एचएमवी लाइसेंस मैकेनिक: डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वैध एचएमवी लाइसेंस

डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वैध एचएमवी लाइसेंस मैकेनिक-कम-ऑपरेटर (ड्रिलिंग): अर्थ मूविंग मशीनरी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

अर्थ मूविंग मशीनरी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/फिटर में आईटीआई या मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जूनियर ड्राइवर: 10वीं पास और वैध एलएमवी व एचएमवी लाइसेंस

10वीं पास और वैध एलएमवी व एचएमवी लाइसेंस सहायक (आईटी): बीसीए/बीसीएस/बीसीसीए/कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी/बीआईएसएम या स्नातक के साथ आईटी/कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा

बीसीए/बीसीएस/बीसीसीए/कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी/बीआईएसएम या स्नातक के साथ आईटी/कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा सहायक (एचआर): बीए/बीकॉम/बीएससी/बीबीए/बीबीएम/बीएसडब्ल्यू



सभी गैर-कार्यकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। हालांकि, जहां सीए/आईसीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट जैसी योग्यता या किसी प्रमाणपत्र में न्यूनतम अंकों की शर्त निर्धारित नहीं है, वहां संबंधित योग्यता को पास करना पर्याप्त होगा।



कुछ पदों पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव मांगा गया है, जबकि कुछ पदों के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिस जरूर देख लें।