देशभर में 11 तक भारी बारिश की आशंका: बिहार में बाढ़ से 16 लाख प्रभावित; आईएमडी का पूर्वानुमान क्या?

देशभर में मौसम प्रणालियों की सक्रियता के चलते उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में 11 सितंबर तक तेज बारिश, आंधी-तूफान की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड के आठ और हिमाचल प्रदेश के एक जिले में अगले 24 घंटे के दौरान अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा है। बिहार में प्रमुख नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने से बाढ़ का कहर बरकरार है और 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।

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