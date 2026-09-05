आज का राशिफल: धनु राशि वालों को कमाई के नए रास्ते मिल सकते हैं, पढ़ें 6 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और मेहनत से भरा रह सकता है। कई जरूरी काम एक साथ आने के कारण भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन आपकी कोशिशों का सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप कमाई के नए विकल्प तलाश सकते हैं। किसी नए काम या अतिरिक्त आय के स्रोत पर विचार करना भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है।संतान के भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला आज लेना पड़ सकता है। उसकी पढ़ाई, कोर्स या करियर से संबंधित काम के लिए दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस दौरान माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा। उनके मार्गदर्शन से कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। ऑफिस में किसी काम को लापरवाही से करने पर वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं। राजनीति या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी अपने फैसलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी।आय: कमाई के नए रास्ते मिल सकते हैं।संतान: पढ़ाई के लिए यात्रा संभव है।परिवार: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।करियर: लापरवाही से बचें।सावधानी: सेहत और राजनीतिक मामलों में सतर्क रहें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।