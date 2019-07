{"_id":"5d1ac1118ebc3e3cd516ab9e","slug":"madras-high-court-recruitment-2019-know-how-to-apply-various-posts-sarkari-naukri","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0947 \u0939\u093e\u0908\u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u0915\u0902\u092a\u094d\u092f\u0942\u091f\u0930 \u0911\u092a\u0930\u0947\u091f\u0930 \u0914\u0930 \u091f\u093e\u0907\u092a\u093f\u0938\u094d\u091f \u0915\u094b \u0928\u094c\u0915\u0930\u0940 \u0915\u093e \u092e\u094c\u0915\u093e","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 02 Jul 2019 08:38 AM IST

मद्रास उच्च न्यायालय (High Court of Madras) द्वारा कई पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। High Court of Madras ने कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट के कई पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन निकाले हैं। आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट के पदों पर पंजीकरण की तिथि कल से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार High Court of Madras की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 31 जुलाई, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन को पूरा कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे की स्लाइड देखें...