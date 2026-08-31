Kotdwar News: रामलीला मैदान के शुद्धिकरण के खिलाफ हो प्राथमिकी दर्ज

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी नेता के कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक स्थल को अपवित्र बताकर उसका शुद्धिकरण करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 17 की भावना के विपरीत है। उन्होंने इसे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। विज्ञापन

इस मौके पर प्रवीन रावत, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमितराज सिंह, बलवीर सिंह रावत, जितेंद्र बिष्ट, देवेंद्र नैथन, देवेंद्र सिंह नेगी, कृपाल सिंह, राजीव कपूर, गुड्डू चौहान, सुनील सेमवाल, मनदीप, राकेश शर्मा, विजय रावत आदि मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी नेता के कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक स्थल को अपवित्र बताकर उसका शुद्धिकरण करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 17 की भावना के विपरीत है। उन्होंने इसे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।इस मौके पर प्रवीन रावत, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमितराज सिंह, बलवीर सिंह रावत, जितेंद्र बिष्ट, देवेंद्र नैथन, देवेंद्र सिंह नेगी, कृपाल सिंह, राजीव कपूर, गुड्डू चौहान, सुनील सेमवाल, मनदीप, राकेश शर्मा, विजय रावत आदि मौजूद रहे।

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कोटद्वार। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण किए जाने के मामले में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में तहरीर दी। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाण के नेतृत्व में दी गई तहरीर में गिरीश चंद पांडेय समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।