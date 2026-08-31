Delhi NCR News: स्पाइसजेट ने दिल्ली हाईकोर्ट से 50 करोड़ जमा करने के लिए और समय मांगा

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नई दिल्ली। स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मीडिया बैरन कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद में कोर्ट रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष यह आवेदन पेश हुआ। अदालत ने इसे 21 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मुख्य मामला भी उसी दिन तय है। स्पाइसजेट के वकील ने अदालत को बताया कि एयरलाइन को जून में केंद्र सरकार से आपात क्रेडिट सपोर्ट की पहली किस्त मिली थी और इन फंडों का इस्तेमाल कंपनी के संचालन कार्यों में किया गया।