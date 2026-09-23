मद्रास भर्ती: हाई कोर्ट में निकली डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, यूजी-पीजी डिग्री वालों के लिए मौका; जानें वेतन

मद्रास उच्च न्यायालय ने डीईओ भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर के 115 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ और जिला न्यायपालिका में संविदा आधार पर होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

नोट करें तिथियां

इवेंट तारीख अधिसूचना जारी होने की तारीख 23 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2026 लिखित-सह-कौशल परीक्षा की संभावित तारीख 10 या 11 अक्तूबर 2026 मौखिक परीक्षा 24 या 25 अक्तूबर 2026

क्या है शैक्षणिक योग्यता की शर्तें?

भर्ती के लिए लिखित-सह-कौशल परीक्षा 10 या 11 अक्तूबर 2026 को संभावित है, जबकि मौखिक परीक्षा 24 या 25 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जा सकती है।

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 सितंबर 1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। निर्धारित आयु सीमा से बाहर आने वाले आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास बीएससी (कंप्यूटर साइंस), बीएससी (आईटी), बीसीए, बीई (कंप्यूटर साइंस), बीटेक, एमसीए, एमएससी (कंप्यूटर साइंस), एमई (कंप्यूटर साइंस), एमटेक या एमएससी (आईटी) में से किसी एक की डिग्री होनी चाहिए।