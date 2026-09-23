सुरेंद्र कोली मौत मामला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से दम घुटने की पुष्टि, आत्महत्या की बात सामने आई

निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की मौत के मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में फांसी लगाने के कारण दम घुटने को मौत की वजह बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है।

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सुरेंद्र कोली का शव 18 सितंबर को सप्तऋषि क्षेत्र में चाय की दुकान के अंदर फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद परिजनों की ओर से मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए थे, जिसके चलते पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। चिकित्सकों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली थी। जांच के दौरान अब तक किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की जांच में आत्महत्या का एंगल और मजबूत हुआ है।