JNU ने जारी की एक अधिसूचना, कहा 17 मई तक बंद रहेंगे विश्वविद्यालय

लॉकडाउन के चलते आज पूरा देश घर पर रहकर सरकार की मदद कर रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण 3 मई को खत्म होने वाला था पर सरकार ने फिर तिथि बढ़ा दी और लॉकडाउन की आखिरी तारीख 17 मई रख दी है। ऐसे में अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने भी परिसस्थिति को देखते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी हैै। बता दें कि अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय 17 मई, 2020 तक बंद रहेगा। यानी अब छात्र-छात्राओं को 17 मई तक विश्वविद्यालय के खुलने का इंतजार करना है। इसे लेकर एएनआई का एक ट्ववीट भी आया है।

Jawaharlal Nehru University (JNU) has issued a notification stating that 'the University shall remain closed till 17th May, 2020'. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/1gbJ3LxC6C