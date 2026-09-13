झारखंड वैकेंसी : होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, 7वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन; कब से भरें फॉर्म? जानें यहां

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे उम्मीदवार, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई है, उनके लिए एक होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने का मौका है। झारखंड में होमगार्ड (गृह रक्षक) के 772 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। खास बात यह है कि इसमें 7वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने गढ़वा जिले के ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए है।

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