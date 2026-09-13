झारखंड वैकेंसी : होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, 7वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन; कब से भरें फॉर्म? जानें यहां
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 13 Sep 2026 10:28 AM IST
सार
झारखंड होमगार्ड के 772 पदों पर नई भर्ती निकली है। खास बात यह है कि इस भर्ती में 7वीं पास उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे उम्मीदवार, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई है, उनके लिए एक होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने का मौका है। झारखंड में होमगार्ड (गृह रक्षक) के 772 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। खास बात यह है कि इसमें 7वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने गढ़वा जिले के ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए है।
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देवघर होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर 26 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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क्या है आवेदन की शर्तें?
- ग्रामीण होमगार्ड पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 7वीं पास होना जरूरी है।
- शहरी होमगार्ड पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास (मैट्रिक) होना जरूरी है।
- ग्रामीण होमगार्ड के लिए उम्मीदवार को देवघर जिले के उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है।
- शहरी होमगार्ड के लिए उम्मीदवार को देवघर जिले के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है।
- निवास के प्रमाण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्व-सत्यापित निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- ग्रामीण और शहरी दोनों पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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